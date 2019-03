HyperX QuadCast, nuovo microfono per streamer e podcaster

HyperX QuadCast è il nuovo microfono cardioide USB per streamer e podcaster.

HyperX ha annunciato il nuovo microfono cardioide QuadCast, dedicato a chi necessita di registrare la propria voce mantenendo un’elevata qualità. È stato progettato con il chiaro intento di soddisfare le esigenze di streamer e podcaster.

Nella confezione viene fornito un supporto antivibrazione, per evitare che eventuali vibrazioni possano essere acquisite in fase di registrazione. Si collega tramite cavo USB e si possono selezionare quattro modalità di utilizzo: stereo, omnidirezionale, cardioide e bidirezionale, quest’ultima particolarmente indicato nel caso di interviste o nel caso si debbano registrare più voci simultaneamente.

Il QuadCast è inoltre dotato di controllo per il gain e di un pulsante per mutarlo, oltre che di un’uscita jack da 3,5 millimetri per poter controllare la propria voce mentre lo si usa. È compatibile con buona parte dei programmi utilizzati per le chat vocali.

Nella parte inferiore è invece presente la vite per poterlo montare su appositi supporti, con adattatori da 3/8″ e da 5/8″. Di seguito le specifiche complete:

Consumo 5V 125 mA Campionamento 48kHz/16-bit Tipo Microfono a condensatore Tipo di condensatori Tre da 14mm Modalità di registrazione Stereo, Omnidirezionale, Cardioide, Bidirezionale Risposta in frequenza 20Hz-20kHz Sensibilità -36dB (1V/Pa a 1kHz) Peso 254g Impendenza 32 Ω

L’HyperX QuadCast è già disponibile sul mercato statunitense con un prezzo di listino di 139,99 dollari. Non ci sono ancora informazioni disponibili per quanto riguarda l’arrivo nel nostro paese.