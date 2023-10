I cavi ottici attivi USB-C Techly ridefiniscono la connettività

I cavi ottici attivi USB 4K sfruttano la potenza della fibra ottica per fornire una connessione rapida, stabile e ad alta definizione, rendendoli indispensabili in una vasta gamma di applicazioni. Sia per il gaming ad alta velocità, la produzione multimediale professionale o le presentazioni visive impeccabili, i cavi ottici attivi USB 4K sono lo strumento ideale per chi cerca la massima affidabilità nella trasmissione video.

La loro capacità di supportare risoluzioni fino a 4K Ultra HD garantisce un'immagine nitida e dettagliata, mentre la tecnologia a fibra ottica elimina interferenze elettriche, assicurando una connessione affidabile. Inoltre, la facilità d'uso e la compatibilità con una vasta gamma di dispositivi USB li rendono una scelta versatile e conveniente per qualsiasi ambiente di connettività avanzata.

I cavi ottici attivi USB 4K Techly sono disponibili in quattro diverse lunghezze, 10 metri, 15 metri, 20 metri e 30 metri, per adattarsi alle diverse esigenze degli utenti. Qualunque sia la lunghezza necessaria, questi cavi garantiscono una trasmissione dati pulita, ideale per applicazioni che richiedono una qualità video impeccabile. Tutti i cavi ottici attivi USB 4K Techly supportano una risoluzione fino a 4K Ultra HD, garantendo immagini e video chiari e dettagliati.

I cavi sono plug-and-play, senza bisogno di driver aggiuntivi o configurazioni complesse, e sono compatibili con una vasta gamma di dispositivi USB, tra cui computer, console di gioco, telecamere, e molto altro; l’unica accortezza necessaria è porre attenzione alla direzione di trasmissione del segnale, collegando correttamente i connettori lato sorgente e lato display come indicato sulla scocca del connettore stesso.

In particolare tutti i Cavi Ottici Attivi USB-C™ M/M AOC Fibra Ottica 4K Techly sono cavi attivi in fibra ottica AOC (Active Optical Cable), in grado di supportare un’ampia larghezza con connessioni USB-C™ maschio / maschio dorate. Utilizzano la conversione da elettrico a ottico sulle estremità dei cavi per migliorare le prestazioni di velocità ed escludere le interferenze elettromagnetiche dei cavi.

Adatti per collegare un laptop USB-C™ ad un monitor con connessione USB-C™ posizionato anche molto distante dal notebook, supportano larghezza di banda massima di 21.60 Gbps e risoluzioni UHD fino a 4k/60Hz.

Più sottili, più leggeri e più morbidi del cavo di rame comune, sono estremamente resistenti alle interferenze elettromagnetiche, trasmettono l'immagine con grande chiarezza, senza ritardi e perdita di segnale; ciò li rende adatti soprattutto all'utilizzo in ambienti critici. Il diametro dei cavi è di soli 4,2 mm e consente di ottenere un piccolo raggio di curvatura.

Questi cavi ottici attivi USB rappresentano un ulteriore salto di qualità nel mondo della connettività, garantendo prestazioni superiori per i consumatori e i professionisti che hanno bisogno di efficienza in tema di connessione.