I driver Adrenalin 2020 Edition 20.1.3 aggiungono il supporto alla RX 5600 XT

AMD ha appena rilasciato la nuova versione dei driver Adrenalin 2020 Edition 20.1.3. Con i nuovi driver, arriva il supporto alla Radeon RX 5600 XT di cui si è discusso molto in questi giorni a causa di un cambio di specifiche da parte di AMD che migliora notevolmente le prestazioni rispetto a quanto previsto in origine. Potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo.

Insieme al supporto per la nuova scheda video, arrivano anche diversi fix: in particolare AMD ha risolto i crash relativi a un numero ristretto di giochi tra cui Nioh, Dragon Quest Builders 2 o Dead or Alive 6.

È stato anche corretto il problema che riportava la configurazione delle ventole alle impostazioni di default quando si passava tra le GPU disponibili. Infine, AMD ha corretto il fastidioso problema dello schermo nero intermittente o la perdita del segnale durante l’uso del PC con carico di lavoro al minimo (idle). In ogni caso tutte le correzioni apportate sono disponibili nel changelog completo.

Di seguito sono riportati tutti i problemi ancora irrisolti, ma sui quali il team di sviluppo è al lavoro.

Problemi noti