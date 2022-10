Framework è un’azienda americana che si è di recente distinta per i suoi portatili modulari e aggiornabili, su cui è possibile facilmente sostituire componenti al fine di garantire una maggior riparabilità e longevità rispetto a un portatile tradizionale. L’azienda sta ora proponendo delle versioni ricondizionate dei suoi prodotti, che ben si prestano a questo scopo per via della loro natura. Come affermato con un post sul proprio sito, Framework si impegna a rigenerare i prodotti sia per il rispetto dell’ambiente che per prolungare ulteriormente la loro vita.

Trattandosi di portatili ricondizionati, questi verranno ovviamente venduti a un prezzo inferiore: si parte da 600$ per i portatili rigenerati di 11° generazione, una differenza di prezzo di soli 80$ rispetto ai 680$ necessari per l’acquisto di un prodotto nuovo. La maggior parte di questi proviene da restituzioni previste entro i 30 giorni della garanzia, che vengono in seguito sottoposti a test e pulizia in un centro assistenza autorizzato, dove vengono anche sostituiti i componenti necessari. Se vi state domandando se mai Framework renderà disponibile questo servizio anche nel nostro paese, la risposta purtroppo è per ora un no: la società specifica infatti di aver avuto un ritorno economico insufficiente, tale da non giustificarne la presenza in Europa.

Fonte: arstechnica

Durante l’acquisto, sarà possibile verificare la qualità estetica del prodotto attraverso un pratico punteggio, che indicherà ad esempio lo stato fisico della scocca, come la presenza di graffi o altre imperfezioni. Framework afferma di aver stabilito dei rigidi parametri: i portatili non dovranno avere più di 10 graffi nella parte superiore della scocca, che a loro volta non dovranno superare i 2cm di lunghezza. Lo stesso vale per altre aree come le parti laterali o la tastiera, mentre nella parte inferiore ne sono tollerati fino a 30. Saranno scartati tutti quei prodotti che presentano invece difetti più gravi, come rotture, crepe, ammaccature o scheggiature.

I dispositivi rigenerati saranno garantiti alla pari di un portatile nuovo, le versioni modulari assemblabili non includeranno tuttavia memorie, SSD, schede Wi-Fi, cavi di alimentazione, sistemi operativi installati o schede di espansione. In merito a queste ultime, l’azienda offre quattro pacchetti che includono delle schede di espansione rigenerate, oltre porte USB-C sostituibili a caldo che possono essere installate ai lati del portatile.