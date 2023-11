Recensione Asus Expertbook B9 (2023)

L’Asus Expertbook B9 (B9400CBA-KC0642X) è forse il migliore tra i laptop della linea Expertbook, e si nota qualcosa di speciale già quando si apre la scatola. Il cartone infatti si può ripiegare e trasformare in un rialzo per il notebook stesso, che potrete usare sulla scrivania dell’ufficio o a casa.

Design

L’Asus Expertbook B9 è un laptop compatto, leggero e molto elegante; qualcosa che sarà facile trasportare, comodo da usare in treno o in aereo, ma anche un laptop che può stare nella più formale delle sale riunioni.

Abbiamo apprezzato la sensazione unica quando abbiamo toccato per la prima volta il materiale dell'ASUS ExpertBook B9. Non è liscio, e non dà l’impressione di metallo tipica di altri prodotti premium. È qualcosa di davvero unico, molto piacevole al tatto e che dà una grande sensazione di resistenza. Gli angoli vivi, la colorazione scura, le cornici ridotte al minimo e la tastiera elegante lo rendono davvero un bel portatile. Se è vero che anche l’occhio vuole la sua parte, con questo computer ce l’avete tutta.

L’Asus Expertbook B9 è incredibilmente leggero, solo 1 Kg - così poco che potresti pensare di non averlo messo in borsa prima di uscire.

Un dettaglio fantastico, tipico degli Ultrabook marchiati Asus, è la cerniera Ergolift. Quando si apre il portatile, infatti, la parte inferiore dello schermo solleva leggermente l’intero laptop. Si ottiene così una posizione più ergonomica, ed è più facile lavorare a lungo - soprattutto per chi tende ad affaticarsi quando non ha a disposizione un mouse e una tastiera di dimensioni standard.

Molto buona la dotazione di porte e connettori: due USB-C Thunderbolt a sinistra, una HDMI standard e una micro HDMI che sostituisce la classica porta LAN (essendo più sottile; l’adattatore è incluso). Non manca una USB-A, necessaria per connessioni con periferiche legacy, e la presa jack da 3,5 mm. Asus ha integrato anche il blocco di Kensington, un sistema antifurto semplice ma efficace. Mancano all’appello il lettore di memory card e il modem LTE/5G (nemmeno come opzione).

Quest’ultima in particolare è una mancanza abbastanza seria per un laptop business come questo, ma d’altra parte è sempre possibile fare l’hotspot con lo smartphone o collegarsi a una rete Wi-Fi. In questo secondo caso, se usate una rete Wi-Fi pubblica raccomandiamo caldamente di usare una VPN.

Sulla destra troviamo invece il lettore di impronte digitali, ma per l’accesso biometrico è possibile usare anche il riconoscimento facciale tramite la webcam 1080p e i sensori 3D. A proposito di videocamera, c’è un otturatore fisico per coprirla, che sicuramente preferisco rispetto a quelli software - come quello montato sul Lenovo Yoga 9i Pro Gen 8.

Specifiche (del modello provato)

OS Windows 11 Pro Processore Intel Core i7-1265U Memoria 16GB Grafica Intel Iris Xe Display 14 pollici, FHD (1920 x 1080), 16:9, 400nits, sRGB 100%, finitura opaca Archiviazione 1 TB Porte 2 porte Thunderbolt 4, 1 HDMI, micro HDMI (LAN), 1 USB-A, 1 jack audio combo, 1 blocco Kensington Batteria 66 Whr Dimensioni 32 x 20,3 x 1,49 cm Peso 1,01 kg

Tastiera e touchpad

La tastiera è eccellente, e permette di scrivere velocemente e comodamente sin da subito. Nonostante le dimensioni compatte i tasti hanno una corsa profonda (è una cosa buona) ma la risposta non è delle migliori. Questa tastiera - che resta tra le migliori a disposizione oggi - dà una sensazione difficile da descrivere, come se a fine corsa il tasto arrivasse su una superficie instabile, vuota. I tasti sono ben distanziati e la finitura è ottima, piacevole da usare anche tutto il giorno. Non è la più silenziosa delle tastiere ma è adatta a un ufficio dove conta la quiete.

Come sempre, anche con il layout italiano Asus fa qualche sacrificio: in particolare il tasto Invio è rettangolare, e dovrete faticare un po’ per abituarvi. Anche i tasti direzione sono piuttosto piccoli, e anche in questo caso ci vuole un po’ per abituarsi a usarli per navigare tra i documenti. Il pulsante di accensione è in alto a destra, dove molti altri computer hanno direttamente Canc. All’inizio, a meno che non veniate da un altro Asus, potrebbe capitarvi di mettere il computer in stand by invece di cancellare una lettera.

La retroilluminazione è regolabile su due soli livelli: acceso e spento. Non è un dramma, anzi forse è la scelta migliore perché non è molto utile avere più livelli di intensità. In questo caso però un po’ più di luce non sarebbe male: la tastiera è ovviamente ben visibile in ambienti poco illuminati, ma alcune sono più leggibili. Asus poi ha evidenziato i tasti 1-4, la cui illuminazione è un po’ più evidente rispetto agli altri; una scelta che non sembra avere una vera ragione che non sia l’estetica, ma il risultato è perlomeno discutibile.

Nell’insieme è una tastiera molto buona, ma non è fantastica.

Passando al touchpad, Asus continua a proporre il suo Number Pad: premendo un pulsante si illumina un tastierino numerico, che può tornare comodo quando si sta lavorando con i fogli di calcolo. L’effetto è molto bello e ogni tanto può essere una funzione molto comoda.

Il touchpad in sé è veloce e reattivo ma ogni tanto manca di precisione. Non sarebbe un gran difetto ma c’è anche il fatto che la superficie risulta poco stabile; un (piccolo) difetto che abbiamo notato anche su altri Asus e che probabilmente è legato proprio alla presenza del Number Pad. Preferirei che Asus lo proponesse come opzione, e che come alternativa ci fosse un touchpad normale e un po’ meno esotico. Nel nostro esemplare - Asus mi ha assicurato che non è normale - inoltre il touchpad fa una specie di strano cigolio. Funziona tutto, ma non è la migliore delle situazioni.

Schermo e audio

L’Asus Expertbook B9 ha uno schermo standard: un pannello LCD da 14” con risoluzione FullHD e luminosità massima dichiarata di 400 nit - quella reale che abbiamo misurato è molto vicina e cambia leggermente rispetto al punto di misurazione.

Uno schermo “normale” appunto, ma con una fantastica finitura antiriflesso. Un aspetto che, non mi stancherò mai di dirlo, dovrebbe essere l’unico standard esistente. Film e serie TV risulteranno un po’ meno incisivi ma ne vale la pena: questo computer ha uno schermo leggibile in praticamente ogni situazione, sotto qualunque tipo di luce. Ed è un pregio più che prezioso per un prodotto pensato proprio per lavorare praticamente ovunque (scrivo questa frase in un piccolo bar di provincia con un’illuminazione davvero pessima e delle recensioni di Google Maps decisamente generose).

Quanto agli altoparlanti, la partnership con Harman/Kardon purtroppo si limita al nome stampato sulla scocca. Avrete un suono relativamente piatto e poco potente: in casa è bastato un bollitore acceso per farmi correre a prendere le cuffie perché non sentivo bene.

Autonomia

L’Asus Expertbook B9 è un vero campione di autonomia, ma dovrete fidarvi della mia parola a riguardo perché i soliti benchmark su questo computer non funzionavano. Non è una cosa così insolita e per fortuna non è l’unico modo per capire se un computer dura tanto o troppo poco.

L’Asus Expertbook B9 dura tantissimo: potete contare su 7-9 ore di lavoro con lo schermo acceso, il che è praticamente un record. Ancora oggi, nel 2023, non è tanto facile trovare un portatile che possa funzionare tutto il giorno e che non ti mandi in ansia se per caso dimentichi il caricatore. Con questo Asus potete stare tranquilli.

E comunque si carica tramite USB-C, quindi se dovesse capitare l’emergenza non sarà difficile trovare un caricatore alternativo.

Prestazioni

L’hardware di questo è di ExpertBook B9 è di buon livello. Non è “una bestia”, come si potrebbe dire di alcuni laptop gaming o workstation, ma ha tutta la potenza che serve per il lavoro quotidiano. Non si tratta solo di operatività da ufficio. Oggi anche solo usando il browser c’è una pletora di servizi che in qualche modo sfruttano l’hardware locale, e sicuramente con Expert B9 potete pensare di fare editing fotografico e di montare qualche video.

Personalmente non credo che chi sceglie un computer simile farà compiti tanto complessi come il montaggio video, ma è piacevole sapere che all’occorrenza è possibile.

Anzi, a ben guardare mi sarei aspettato qualcosa di meno in termini di potenza. Così piccolo e compatto, infatti, la prima cosa che ti viene in mente è che abbiano dovuto fare compromessi molto seri per evitare che diventi bollente. Invece non succede: le prestazioni restano alte e la temperatura sotto controllo, ma dovrete accettare di avere un laptop che di tanto in tanto è parecchio rumoroso.

Le ventole infatti devono darsi da fare per eliminare il calore in eccesso: succede che si attivino al massimo più spesso che con altri notebook, e il rumore a volte ricorda più un laptop gaming che un Ultrabook pensato per il business. Se potete conviverci, nessun problema.

Infine, l'azienda ha incluso il servizio MyASUS con questo portatile, che consente la diagnostica del sistema a bordo, il servizio clienti, le impostazioni delle prestazioni hardware, WiFi SmartConnect, le modalità immagine, l'accesso remoto ai file e altro ancora.

Asus ExpertBook B9, ne vale la pena?

Questo portatile ti coglie di sorpresa, con una potenza nettamente superiore a quello che sarebbe sensato aspettarsi da un piccoletto del genere. Eppure è veloce, reattivo, capace di gestire anche attività molto impegnative - sicuramente più impegnative di quelle che è lecito chiedere a un prodotto del genere.

Impressionante, ma non solo per la potenza: è anche così leggero che puoi facilmente dimenticarti di averlo nello zaino, ma allo stesso tempo promette di essere molto resistente, più che in grado di affrontare le giornate di lavoro. Giornate che potranno essere anche molto lunghe, vista la notevole autonomia. L’Asus Expertbook B9 è anche bello da vedere, elegante e funzionale: qualcosa che di sicuro può impressionare le altre persone.

Sull’altro piatto della bilancia abbiamo un po’ troppa rumorosità, una tastiera solo nella media e un touchpad che mi ha lasciato l'amaro in bocca, almeno un pochino. Lo schermo non è male ma niente di memorabile, e similmente anche le prestazioni audio sono del tutto nella norma.

Resta un prodotto fantastico per la mobilità, sicuramente un computer su cui potrei lavorare ogni giorno senza problemi. Forse però il prezzo, €1.899 di listino, è un po’ troppo alto. Sì perché a ben guardare concorrenti come Lenovo X1 Carbon o Dell XPS13 costano cifre simili o anche inferiori, e per molti aspetti offrono qualcosa in più rispetto a questo Asus Expertbook B9.

D’altra parte questi portatili si vendono in volumi attraverso trattative dirette tra il venditore (Asus in questo caso) e il cliente, quindi la valutazione sul prezzo di listino lascia necessariamente il tempo che trova.

A meno che non vogliate ordinarne uno subito, cosa che potete fare direttamente dal sito Asus: in questo momento tra l’altro c’è una promozione che lo rende davvero un ottimo affare.