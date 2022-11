Il Black Friday è il momento migliore dell’anno per acquistare prodotti tech e, su Amazon le offerte sono già cominciate, con moltissimi prodotti in sconto appartenenti a svariate categorie. Se siete alla ricerca di un nuovo monitor da gaming, questo è il momento perfetto per aggiungere l’articolo ideale per voi nel carrello, facendo fare un salto di qualità al vostro set-up e godendo di gameplay in risoluzione maggiore.

Di seguito vi proponiamo dunque una breve ma completa selezione dei migliori monitor gaming in sconto in occasione del Black Friday. Si tratta di prodotti di altissima qualità che difficilmente torneranno a prezzi così bassi nei prossimi mesi, quindi il nostro consiglio è di approfittare delle offerte prima che terminino!

I migliori monitor gaming in offerta per il Black Friday

LG 27GQ50A 27″ Full HD | -40%

LG è uno dei brand più affidabili quando si parla di monitor, e in questo caso vi proponiamo il modello 27GQ50A nella versione da 27″, che dispone di un pannello di risoluzione Full HD perfetto non solo per il gaming, ma anche per guardare film, serie tv e semplicemente utilizzare quotidianamente tutte i programmi di cui avete bisogno. Con questo monitor avrete modo di tracciare il vostro frame rate in ogni momento senza dover installare un software separato, e personalizzare il display in base al vostro stile di gioco. Infine, grazie alla compatibilità con AMD FreeSync potrete apprezzare una maggiore fluidità, migliorata ulteriormente dalla funzione Dynamic Action Sync.

LG 27GP950 UltraGear 27″ 4K Ultra HD | -50%

Sempre di LG vi segnaliamo anche il modello 27GP950 Ultra Gear da 27″, che si differenzia dal 27GQ50A, oltre per essere più recente, per lo schermo a risoluzione 4K Ultra HD. Il monitor ha una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e un tempo di risposta di appena 1 ms, quindi trasmetterà il gameplay in modo estremamente fluido, migliorandone notevolmente la qualità, donando a qualsiasi gioco colori vivaci e dettagli nitidi. Il pannello è anche completamente personalizzabile: oltre a poter scegliere tra differenti modalità di gioco che cambieranno le caratteristiche dello schermo, potrete modificare l’altezza, l’inclinazione e la rotazione del monitor, adattandolo così al vostro set-up.

BenQ MOBIUZ EX3210R 32″ QHD | -46%

Passiamo poi al monitor BenQ MOBIUZ EX3210R da 32″ e con pannello QHD curvo che vi permetterà di sfruttare al massimo lo schermo e immergervi completamente nella partita. Con questo monitor goderete di gamplay fluidi e senza cali di frame-rate, complici la tecnologia AMD FreeSync che elimina qualunque disturbo audio e video, e la velocità di risposta di appena 1 ms. Il display è poi dotato di tecnologia HDRi, che rileva il livello di illuminazione dell’ambiente circostante e adatta le immagini sullo schermo di conseguenza; non avrete quindi mai il problema di non vedere un nemico su uno scenario buio, o essere accecati dalla troppa luce: qualsiasi opera sarà sempre perfetta.

Predator XB273GXbmiiprzx 27″ Full HD | -25%

Vi consigliamo anche il monitor Predator XB273GXbmiiprzx prodotto da Acer, da 27″ e con schermo in Full HD. La particolarità di questo pannello è di avere una frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz, che è il doppio rispetto a quella classica che si trova nei monitor da gaming; la vostra esperienza di gioco sarà dunque di una fluidità senza precedenti, mentre il pannello di tipo IPS riuscirà a regalarvi immagini ricche di contrasto e dettagli. Ci sono poi una serie di funzionalità utilissime per i videogiocatori, come l’impostazione del livello di scuro, i profili di gioco e l’illuminazione ambientale.

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 32″ WQHD | -36%

Concludiamo la nostra lista con il Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 da 32″ e con display WQHD (Wide Quad High Definition) . Il pannello in alta risoluzione vi garantirà nitidezza, contrasto e qualità dei dettagli eccezionali, con neri ultra-profondi e bianchi luminosi, mentre la curva del pannello vi farà immergere completamente nel gameplay. Tutte le partite, anche le più movimentate e frenetiche, saranno fluidissime per merito della tecnologia AMD FreeSync Premium, mentre la frequenza di aggiornamento di 144 Hz eliminerà ogni ritardo dell’immagine e sfocatura da movimento.

