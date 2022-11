Ci siamo, il Black Friday di Amazon è iniziato da pochi minuti e, come prevedibile, il catalogo si è riempito di offerte. Come la storia ci insegna, i notebook gaming saranno i più ricercati, ed ecco perché abbiamo subito creato una lista contenente le migliori proposte, ossia quelle che proprio non dovreste lasciarvi sfuggire, ben consci che sulla pagina ufficiale ne troverete tante altre. Durante questo evento, si sa, il tempismo è tutto, motivo per cui vi lasciamo subito alla scoperta dei migliori affari, con l’invito a seguire la nostra rassegna anche nelle prossime ore, poiché non ci limiteremo a segnalarvi solo i migliori notebook del momento.

I migliori notebook gaming in offerta per il Black Friday

MSI GF63 Thin | -31%

Partiamo in quarta con questo modello a marchio MSI, scontato del 31%, percentuale sufficiente per consentirvi di acquistarlo a soli 899,00€. Come è facile intuire, il prezzo è il più basso di sempre, quindi quale miglior occasione se non questa per accaparrarselo? Se siete interessati alle specifiche tecniche, sarete sorpresi nello scoprire che è presente uno dei migliori processori Intel per quanto riguarda le prestazioni in gaming, ossia il Core i7 11800H che, abbinato alla RTX 3050, garantirà buone performance in Full HD che, tra l’altro, è la risoluzione nativa di questo modello. Tra le peculiarità va citato l’ottimo sistema di raffreddamento capace, pur essendo silenzioso, di far rimanere sempre fresco il portatile.

Acer Nitro 5 | -22%

L'Acer Nitro 5 del 2022. © 2022 Acer Scontato del 22%, questo Acer Nitro 5 è un altro notebook gaming ad essere proposto al prezzo più basso di sempre sulle pagine di Amazon. Dagli originali 1.799,00€ si passa a 1.399,00€, per un risparmio netto di 400,00€. Parliamo quindi di un dispositivo più costoso rispetto al precedente, il cui prezzo è giustificato da una serie di componenti più prestazionali, tra cui la CPU e la scheda video. Lato grafica troviamo una RTX 3060, mentre i calcoli computazionali sono affidati al Core i9 11900H, chip appartenente alla linea top di Intel. RAM e SSD sono rispettivamente di 16GB e 1TB, mentre lo schermo a 144 Hz completa quelle che sono le caratteristiche più rilevanti di questo modello.

Asus TUF Gaming Dash F15 | -26%

Tra le proposte più interessanti vi è anche un modello Asus, in particolare della gamma TUF. A spiccare è il Dash F15 nella configurazione con Intel Core i7 11370H e Nvidia RTX 3050 Ti, acquistabile a soli 799,00€, a seguito di uno sconto del 26%. Come tutti quelli riportati in questo articolo, il Dash F15 è un notebook da gaming capace di soddisfare la maggior parte delle esigenze, a patto di non esagerare nell’impostare i dettagli al massimo nei titoli tripla A. Lo schermo antiriflesso e la porta Thunderbolt 4 danno un valore aggiunto a tutta la configurazione.

MSI Stealth GS66 | -28%

Non mancano ottime occasioni anche per chi cerca dispositivi veramente all’avanguardia, che si posizionano in una fascia di mercato ancora più alta rispetto alle proposte precedenti. A tal riguardo, l’offerta su MSI Stealth GS66 sarà una di quelle che non passerà in secondo piano, poiché parliamo di un notebook dal valore di oltre 3.000€ acquistabile ora a “soli” 2.299,00€. Come detto, le prestazioni di questo dispositivo vanno oltre alle esigenze medie di un videogiocatore, dato che troviamo niente di meno che una RTX 3070 Ti, oltre che un processore Intel Core i7 di 12° generazione. Questo modello si differenzia anche dal quantitativo di RAM installato, visto che ci sono ben 32GB, tra l’altro di tipo DDR5 a 4800MHz.

Asus TUF Gaming Dash F15 | -26%

C’è un secondo Asus TUF Gaming Dash F15 che gode di uno sconto importante durante questo Black Friday, ed è quello con RTX 3060 e Intel Core i7. Il suo prezzo scende a 1.299,00€, cifra che rispecchia le caratteristiche tecniche di questo modello, che entra così a far parte della nostra lista personalizzata. Essendo un dispositivo da gaming, ovviamente non gli manca uno schermo ad elevato refresh rate, a cui si aggiunge anche un trattamento Anti-Glare.

