I nuovi AMD Ryzen 8000G triplicano le prestazioni in Cyberpunk 2077

In una recente fuga di notizie riportata dal sito saudita Sakhtafzar Mag, sono emersi dettagli sull'attesissima prossima ondata di processori di AMD. Le prossime APU AMD AM5 dovrebbero debuttare come parte della famiglia Ryzen 8000G, composta da oltre una dozzina di SKU. L'aspetto particolarmente interessante è l'integrazione delle architetture Phoenix 1 e Phoenix 2, le quali suggeriscono un significativo balzo in avanti nelle prestazioni.

I primi risultati dei benchmark mostrati dalla pubblicazione descrivono un futuro promettente per i nuovi processori di AMD. I benchmark sintetici e le prestazioni di gioco indicano un miglioramento sostanziale rispetto alla serie Ryzen 7 5000G. Giochi come Doom Eternal e Cyberpunk 2077 mostrano un sorprendente aumento delle prestazioni del 200% rispetto alla generazione precedente. Stime più prudenti, intorno al 100% di miglioramento, sono attese per titoli come Shadow of the Tomb Raider e World of Tanks.

Un fattore cruciale che ha contribuito a questo salto di prestazioni potrebbe essere il passaggio alle memorie DDR5 sulle schede AM5, un cambiamento rispetto alle DDR4 utilizzate nella serie 5000G su socket AM4. Questo passaggio promette di sbloccare velocità ed efficienza ancora maggiori, spingendo i processori AMD verso nuovi traguardi nelle capacità di gioco e multitasking.

Per i giocatori attenti al budget, l'attuale serie Ryzen 5000G rimane un'opzione valida, soprattutto se si considerano le sue lodevoli prestazioni.





Secondo Sakhtafzar Mag, la presentazione ufficiale della serie Ryzen 8000G è prevista per il 31 gennaio e la disponibilità sul mercato per l'11 febbraio. Questa notizia ha generato attesa ed eccitazione nella comunità dei videogiocatori, desiderosi di sperimentare la prossima evoluzione della linea di APU di AMD.

Oltre alla serie Ryzen 8000G, la fuga di notizie accenna anche a nuovi chip AM4 in arrivo. In particolare, il Ryzen 7 5700X3D, posizionato per competere con i Core i5 13600K e 14600K di Intel, dovrebbe essere dotato di otto core e sedici thread. Sebbene la velocità di clock sia inferiore a quella dell'attuale 5800X3D, questo chip mira a offrire un vantaggio competitivo nel suo segmento.

Inoltre, tra i nomi più interessanti figurano Ryzen 5 5600GT, Ryzen 5 5500GT e Ryzen 7 5700NPU. Sebbene i suffissi GT e NPU rimangano avvolti nel mistero, i fan AMD possono aspettarsi una vasta gamma di opzioni in grado di soddisfare le diverse esigenze di prestazioni.