Tramite un comunicato stampa, il noto produttore Huawei ha annunciato oggi i nuovi MateBook D 16 e Matebook 16s, computer portatili perfetti per lo smart working e la didattica a distanza.

Huawei MateBook D 16

Huawei MateBook D 16 è dotato di un display FullView da 16″ con un rapporto schermo-corpo del 90% e un aspect ratio 16:10. Il dispositivo presenta un leggero corpo metallico che pesa come un laptop da 15,6 pollici, soli 1,7 kg, così da essere produttivi anche in movimento. Per quanto riguarda la componentistica interna, Huawei MateBook D 16 è dotato del processore Intel Core H-Series i7-12700H di 12a generazione, con un TDP fino a 40W, RAM a doppio canale e un’unità a stato solido ad alta velocità. Nonostante le elevate prestazioni, il device non si surriscalda neppure in caso di uso intenso, grazie al sistema di raffreddamento Huawei Shark Fin Fan.

Inoltre, HUAWEI MateBook D 16 ha una corsa dei tasti di 1,5 mm e un design soft landing per facilitare la digitazione continuativa anche per tutto il giorno. Il nuovo tastierino numerico individuale consente di lavorare con grafici, dati e documenti in modo più efficiente, e i tasti di scelta rapida permettono di accedere direttamente alle funzioni più utilizzate per una maggiore produttività. Poiché il lavoro ibrido sta diventando la normalità, la soluzione Smart Conference con AI Sound e AI Camera di HUAWEI MateBook D 16 è pensata per favorire la partecipazione a riunioni sempre e ovunque. La fotocamera da 1080P AI Camera rende le videoconferenze un piacere, grazie alla qualità dell’immagine e alle funzioni AI intelligenti.

HUAWEI MateBook D 16 porta la collaborazione tra più dispositivi a un livello completamente nuovo, grazie alla funzionalità Super Device che garantisce massima produttività con un’unica esperienza multidispositivo. Consente, infatti, di connettersi senza problemi ad altri dispositivi Huawei nelle vicinanze attraverso la collaborazione tra di loro. È sufficiente posizionare gli auricolari, i mouse, le tastiere, gli altoparlanti e le stampanti Huawei vicino a HUAWEI MateBook D 16: il portatile li riconoscerà automaticamente e fornirà una richiesta per associare i device in modo rapido e semplice .

Photo Credit: Huawei

Huawei Matebook 16s

Sottile e leggero, HUAWEI MateBook 16s è il laptop perfetto per i professionisti e i creativi che necessitano di un dispositivo efficiente per lavorare senza problemi anche in movimento. Il computer portatile offre un display HD con risoluzione 2520×1680 pixel, gamma cromatica 100% sRGB, rapporto di contrasto di 1500:1, 189 PPI e una luminosità da 300nits per garantire il massimo supporto a ogni professionista con una maggiore produttività e una resa dei dettagli più definita. Come notebook pensato per i professionisti, HUAWEI MateBook 16s offre una tastiera comoda e fatta su misura.

Huawei MateBook 16s è alimentato da un processore Intel Core H- Series i712700H di 12a generazione con 14 core e 20 thread e una frequenza turbo massima fino a 4,7G Hz. Se si parla di grafica, Huawei MateBook 16s dispone della Intel Iris Xe Graphics, in grado di fornire buone capacità di elaborazione.

Per quanto riguarda il lavoro e la didattica a distanza, la soluzione Smart Conference HUAWEI MateBook 16s con AI Sound e AI Camera è pensata per permettere di partecipare a meeting e riunioni ovunque e in qualunque momento. Grazie a una camera da 1080p nella parte superiore dello schermo con un angolo ampio da 88° e doppio microfono, Smart Conference crea un’esperienza di conferenza immersiva, sicura ed efficiente.

Photo Credit: Huawei

Prezzi, disponibilità e promozioni