In realtà c'è meno di 1 anno dalla distribuzione delle specifiche alle software-house per un primo supporto preliminare e la commercializzazione. Il Tape-OUT di Zen6 c'è stato mesi fa... e la distribuzione delle specifiche c'è quando è già iniziata la distribuzione dei primi ES, molto acerbi indubbiamente, ma di fatto esistenti, perchè è ovvio che non abbia senso fornire un supporto su un qualche cosa che non esiste.

Dal Tape-OUT ai primi ES il tempo è variabile, perchè dipende dagli interventi che ci sono da fare, cioè quante rev, può essere A0, come B0, B1, ecc. Per il cambio lettera ci vogliono da 3 a 6 mesi, per il cambio numero da 1 a 3 mesi.

Se il socket è nuovo, si distribuiscono ES molto acerbi in quanto c'è bisogno di molto lavoro e vanno bene anche ES quasi esclusivamente come punto di contatto elettrico, ma visto che il socket AM5 è ben rodato, non c'è assolutamente alcun bisogno di ES elettrici, quindi si suppone che la prima lettera (A0, B0, ecc...) sia già definitiva, non altrettanto il numero, ma riguarda affinamenti per togliere work-around, nulla a che vedere ristesure complete.

Per me si può sperare anche per il CES 2026 (primi di gennaio), se va male a marzo.

Fermo restando che con la situazione attuale, AMD non fa alcuna urgenza di commercializzare Zen6... meglio Zen5 con R&D già incassato, con margini ben più alti.

