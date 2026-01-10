Avatar di Ospite Git Guru #930 0
quindi aspettiamo altri 6 mesi prima di cambiare PC, fantastico
0
il pc che attualmenter uso per lavoro è produttività si basa su am4. Dispone di 32gb (pochi?) di memorie ram ddr4 ed è ancora più che adeguato per quello che faccio io.
Per quanto mi riguarda, il consiglio di amd è ottimo e le memorie ram se le possono anche sbattere a 1000 euro il banco!
Prima o poi questa stupida corsa al rialzo per favorire l'IA cesserà e qualche azienda, soprattutto fra quelle che hanno speso di più per salire in alto nella corsa alle IA cadrà facendo un gran botto!
