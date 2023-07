Secondo quanto riportato da Igor’s Lab, che ha avuto accesso a una bozza di modifica proveniente dal PCI-SIG, sembra che il controverso connettore 12VHPWR non avrà vita lunga. La PCI-SIG si sta preparando a sostituirlo con il connettore 12V-2×6, che farà parte delle specifiche ATX 3.1 e PCI Express 6.0.

Photo Credit: Igor's Lab

Il nuovo connettore non sembra avere grandi differenze fisiche ma sono state apportate alcune modifiche meccaniche, come un posizionamento più arretrato dei pin di rilevamento per garantire un contatto adeguato prima di richiedere una maggiore potenza da parte della GPU.

La buona notizia è che, almeno nella specifica preliminare, il connettore 12V-2×6 sarà retrocompatibile con i connettori 12VHPWR. Gli utenti che possiedono alimentatori con connettori 12VHPWR non dovranno preoccuparsi di sostituire l’intero sistema di alimentazione quando aggiorneranno la GPU o altri componenti. Ciò contribuirà a semplificare il processo di aggiornamento e a ridurre i costi per gli utenti.

Uno dei cambiamenti più significativi, almeno per quanto riguarda la potenza che il nuovo connettore può erogare, è l’introduzione delle nuove modalità da 150 e 300 watt, oltre alle modalità da 450 e 600 watt. Il connettore 12V-2×6 è progettato per fornire almeno 9,2 Ampere per pin e i nuovi connettori porteranno un nuovo logo H++, mentre i vecchi connettori 12VHPWR avranno un logo H+.

La PCI-SIG ha inoltre introdotto requisiti più rigorosi per il design e la qualità dei cavi, che dovrebbero prevenire alcuni dei problemi riscontrati nelle implementazioni dei connettori 12VHPWR. Questo è un aspetto cruciale, poiché i problemi con i cavi ed un’errata connessione del cavo possono potenzialmente danneggiare le preziose GPU. La PCI-SIG ha preso in considerazione queste preoccupazioni e ha lavorato per migliorare la durata e l’affidabilità delle connessioni.

Nonostante i progressi apportati con il nuovo connettore 12V-2×6, è importante ricordare che si tratta ancora di una bozza preliminare delle specifiche. È necessario attendere ulteriori dettagli e l’approvazione finale da parte della PCI-SIG per avere una visione completa delle caratteristiche e delle prestazioni del nuovo connettore.