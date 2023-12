CableMod ritira alcuni adattatori 12VHPWR, smettete subito di usarli!

CableMod ha deciso di interrompere la vendita dei suoi adattatori 12VHPWR angolati, sia in versione 1.0 che 1.1. In particolare, i modelli interessati sono i seguenti: 12VHPWR 90°, 12VHPWR 180° 1.0 e 12VHPWR 180° 1.1. La decisione arriva in seguito alla scoperta di potenziali difetti che potrebbero comportare rischi per la sicurezza degli utenti.

CableMod procederà con un richiamo volontario per tutti gli adattatori angolati citati, nel frattempo ha incoraggiato gli utenti a smettere immediatamente di usarli: l’adattatore potrebbe fondersi e danneggiare la scheda video. La società suggerisce inoltre di spegnere il sistema e aspettare che si raffreddino prima di maneggiarli.

L’azienda ha poi sottolineato che il problema riguarda solo gli adattatori, i cavi angolati ne sono esenti. Ciò significa che se avete un cavo personalizzato targato CableMod, potete continuare a dormire sonni tranquilli.

Nei prossimi giorni tutti gli utenti riceveranno una comunicazione ufficiale dettagliata, insieme a istruzioni complete per restituire gli adattatori interessanti. Nel frattempo, in caso di domande gli utenti interessanti possono rivolgersi al servizio clienti o consultare la pagina di supporto, raggiungibile a questo indirizzo.

CableMod ha espresso un certo rammarico per eventuali inconvenienti causati ai propri clienti, assicurando che farà tutto il necessario per compensare eventuali danni. L’azienda rimane impegnata nel fornire prodotti di alta qualità e nel garantire la sicurezza e la soddisfazione degli utenti.