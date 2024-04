I connettori delle RTX 4090 continuano a fondere, centinaia di nuovi casi ogni mese

Il centro di riparazione GPU NorthridgeFix ha riportato l'attenzione sul problema dei connettori di alimentazione fusi delle RTX 4090, ancora non risolto, contrariamente a quanto sperato da molti. Il laboratorio afferma di riparare diverse RTX 4090 ogni giorno, arrivando anche a 200 schede al mese.

Il problema non riguarda solo la scheda in sé, ma si estende anche agli adattatori di alimentazione CableMod, che sono stati segnalati per la stessa problematica. Vale la pena ricordare che questi adattatori sono stati ufficialmente ritirati dal mercato e richiamati da CableMod a causa della loro pericolosità; nonostante questo, è evidente che non tutti gli utenti abbiano smesso di utilizzarli, contribuendo così alla persistenza del problema. NorthridgeFix ha criticato la progettazione iniziale di questi componenti, indicandola come inadeguata e alla base delle problematiche riscontrate.

Il punto focale di questo dilemma risiede nell'uso del connettore originale 12VHPWR, associato alle prime versioni della RTX 4090. Nonostante il passaggio ai nuovi connettori 12V-2x6, meno inclini al surriscaldamento e ai guasti, le GPU con connettori vecchio tipo rimangono in circolazione. Queste versioni continuano a presentare rischi per gli utenti in quanto suscettibili di danneggiarsi nel tempo, a seconda dell'intensità d'uso.

Si è scoperto che i problemi di fusione possono manifestarsi in tempi molto variabili: dai pochi mesi fino a un intero anno di utilizzo prima che si verifichi un guasto. Ciò dipende molto dal caso specifico e da quanto intensamente la GPU viene utilizzata. Le RTX 4090 meno sfruttate mostreranno sintomi di deterioramento molto più tardi rispetto a quelle sottoposte a un lavoro incessante, come il gaming intensivo o il rendering grafico continuo.

In risposta a queste problematiche, NVIDIA ha aggiornato i nuovi modelli di RTX 4090 e di tutta la serie RTX 40 che utilizza il connettore a 16 pin, adottando il nuovo connettore 12V-2x6. Tuttavia, resta il fatto che moltissime RTX 4090 ancora in uso sono dotate del precedente connettore 12VHPWR, mantenendo vivo il timore di ulteriori guasti fino a quando queste unità rimarranno operative.