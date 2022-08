Il consumo energetico delle RTX 4000 è stato al centro dell’attenzione nel corso delle indiscrezioni passate, con dei valori veramente alti che hanno fatto preoccupare chi è intenzionato all’acquisto delle nuove GPU. Secondo nuove info condivide dall’insider kopite7kimi, Nvidia avrebbe tuttavia rivisto al ribasso i consumi energetici delle RTX 4080 e 4070, adesso inferiori rispetto le cifre diffuse in precedenza.

Nello specifico, il consumo di RTX 4070 è diminuito da 300W a 285W, mentre la RTX 4080 sarebbe scesa da ben 450W a soli 320W, eguagliando il consumo energetico della RTX 3080. Come specificato in un altro post dell’insider, pare che Nvidia si sia resa conto dei consumi problematici delle sue nuove schede video, rendendo necessaria una riduzione ai valori pari a quelli dei modelli Ampere, decisamente più accettabili. Considerata la riduzione del consumo energetico, potremmo però aspettarci anche delle frequenze operative e delle prestazioni inferiori.

We can expect RTX 4080 with 320W and RTX 4070 with 285W. — kopite7kimi (@kopite7kimi) August 9, 2022

Le fonti dell’insider, finora rivelatosi sempre autorevole, rimangono ovviamente sconosciute. I colleghi di Tomshardware.com ipotizzano tuttavia dei problemi riscontrati dagli ingegneri Nvidia nel far funzionare il chip, realizzato a 5nm da TSMC, con le potenze menzionate in passato. Non è dato sapere se lo stesso trattamento toccherà ai modelli di punta più energivori RTX 4090 e 4090 Ti: proprio quest’ultima, secondo le precedenti informazioni, sarebbe in grado di raggiungere un consumo totale di 800 W, un valore preoccupante che costringerebbe all’acquisto di un alimentatore da almeno oltre un 1 KW.

La riduzione dei valori di consumo energetico nelle RTX 4080 e 4070 è ad ogni modo una buona notizia per i giocatori: il TBP inferiore garantirà infatti una minor quantità di calore da dissipare, facilitando il raffreddamento della scheda video. D’altro canto però, questo potrebbe costare una diminuzione sostanziale delle prestazioni, anche se Nvidia sta ancora lavorando per affinare le frequenze operative, i voltaggi e i livelli di potenza, al fine di garantire il miglior bilanciamento possibile sulla nuova gamma.

Tutto è quindi ancora in divenire e bisognerà, come al solito, attendere l’evento di lancio ufficiale per scoprire finalmente le carte delle nuove RTX 4000.