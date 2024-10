Il Kraken arriva nel tuo PC: non è un film horror, ma un AFFARE!

Se state cercando un raffreddamento a liquido efficiente per il vostro PC da gaming, NZXT Kraken 240 è un’opzione da non lasciarsi sfuggire. Attualmente disponibile su Amazon a soli 129,90€, questo modello gode di uno sconto del 19% rispetto al prezzo più basso recente di 160,26€, rendendolo un'ottima occasione per migliorare le prestazioni del vostro sistema. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori dissipatori a liquido AIO per ulteriori consigli.

NZXT Kraken 240, chi dovrebbe acquistarlo?

NZXT Kraken 240 si distingue per la sua efficienza di raffreddamento e la qualità costruttiva. Con un radiatore in alluminio da 240 mm e due ventole PWM da 120 mm dotate di cuscinetti a fluido dinamico, questo sistema garantisce un raffreddamento ottimale con un flusso d’aria massimo di 78.02 CFM e un basso livello di rumorosità, variabile tra 17,9 e 30,6 dBA. Il blocco CPU è realizzato in rame, materiale ideale per condurre il calore in modo efficiente, mentre la pompa Asetek può raggiungere fino a 2800 RPM, assicurando prestazioni ottimali anche nelle configurazioni più spinte.

Uno degli elementi distintivi di questo modello è il display LCD da 1,54 pollici, che offre la possibilità di monitorare in tempo reale le informazioni del sistema, o persino personalizzare l’immagine visualizzata con animazioni e loghi. Grazie al software NZXT CAM, avete il pieno controllo sulla personalizzazione del display, la velocità della pompa, le curve di ventilazione e l’illuminazione RGB.

Il design compatto e la lunghezza dei tubi rivestiti in nylon rendono l’installazione facile e sicura, prevenendo il rischio di perdite. Inoltre, il Kraken 240 è compatibile con le più recenti piattaforme Intel (LGA 1700, 1200, 115X) e AMD (AM5, AM4), garantendo ampia versatilità.

Grazie alla sua combinazione di prestazioni silenziose, raffreddamento efficiente, e un’ampia personalizzazione visiva, NZXT Kraken 240 è un’aggiunta eccellente per chiunque voglia migliorare le prestazioni termiche del proprio PC senza rinunciare allo stile. Approfittate subito dell'offerta su Amazon e portate a casa questa soluzione di raffreddamento avanzata a meno di 130€!

