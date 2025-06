Se state cercando un Mini PC potente, compatto e accessibile, l'offerta attualmente disponibile su Amazon per il Blackview MP60 merita la vostra attenzione. Questo mini computer con Windows 11 Pro è proposto a soli 183,99€, grazie a una combinazione di sconti imperdibili: dal prezzo mediano di 299,99€ si scende prima a 239,99€ (-20%), ma è possibile attivare un coupon extra da 44€ e usufruire di un ulteriore sconto del 5% al checkout, portando il prezzo finale a meno di 190 euro.

Blackview MP60, chi dovrebbe acquistarlo?

Blackview MP60 è equipaggiato con il processore Intel Twin Lake N150, basato su architettura Intel 7, che garantisce un incremento delle prestazioni del 20% rispetto all'N100. Questo lo rende perfetto per lavoro da ufficio, utilizzo domestico, server leggeri o NAS personali, offrendo una reattività immediata e consumi ridotti. La presenza di 16 GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 da 512 GB, espandibile fino a 2 TB, permette di archiviare una grande mole di file e garantisce avvii rapidi e fluidità anche durante operazioni complesse.

In ambito connettività, il mini PC non delude: integra una porta Gigabit Ethernet per velocità fino a 1000 MB/s e supporta Wi-Fi Dual Band 5G, assicurando connessioni stabili anche in ambienti congestionati. Il supporto al Bluetooth 4.2 permette di collegare in modo semplice periferiche come tastiere, mouse e dispositivi audio, senza l'ingombro dei cavi.

Altro punto di forza è il supporto al doppio display 4K, che consente di lavorare in multitasking senza interruzioni, ideale per gestire fogli Excel, progetti di design o flussi video di sorveglianza. Non manca un servizio clienti professionale, con supporto tecnico a vita e 2 anni di garanzia, che aggiunge ulteriore valore all'acquisto.

A nostro avviso, si tratta di una delle migliori offerte per un mini PC nella fascia sotto i 200€. La combinazione di hardware aggiornato, espandibilità e affidabilità Blackview lo rende una soluzione eccellente sia per utenti professionali che per chi desidera un secondo PC da affiancare alla postazione principale. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mini PC per ulteriori consigli.