Il menu Start di Windows si rifà il look, vi piace?

Il menu Start di Windows si prepara a una rinascita: dalla sua introduzione quasi trent'anni fa, questo elemento centrale dell'interfaccia Microsoft ha subito numerose trasformazioni, alcune delle quali hanno suscitato forti critiche tra gli utenti. Un esempio? Il totale redesign arrivato con Windows 8, che non è piaciuto praticamente a nessuno.

Nemmeno quello di Windows 11 ha mai convinto granché, tra app raccomandate piuttosto invadenti ed elenchi popolati automaticamente, che ne compromettono l'utilità, almeno per come siamo sempre stati abituati ad usarlo. Tuttavia, sembra che Microsoft abbia finalmente recepito il messaggio e sia al lavoro per creare un menu Start con un'interfaccia più pulita e funzionale.

Le più recenti build Insider di Windows 11 integrano un nuovo menu Start, pesantemente rivisto nella struttura e nell'organizzazione. L'utente di X @phantomofearth ha condiviso un video dettagliato che mostra le novità in arrivo. La differenza più evidente è l'abbandono dell'attuale vista divisa tra sezioni "Preferiti" e "Consigliati" in favore di un'interfaccia unificata e scorrevole verticalmente.

Il nuovo design incorpora una terza sezione denominata "Tutti", che elenca le applicazioni installate in formato elenco alfabetico o griglia, con cartelle categorizzate. Questa funzionalità, precedentemente accessibile solo premendo il pulsante "tutto", diventa ora parte integrante dell'interfaccia principale, riducendo il numero di clic necessari per accedere alle applicazioni.

Uno degli aspetti più apprezzabili della riprogettazione è la possibilità di nascondere completamente i suggerimenti e le raccomandazioni, spesso considerati invasivi dagli utenti. Questo cambiamento rappresenta un chiaro segnale della volontà di Microsoft di restituire agli utenti maggiore controllo sull'interfaccia, allontanandosi dall'approccio delle versioni precedenti.

Le modifiche sono attualmente disponibili nelle build 26200.5518 (canale Dev) e 26120.3671 (canale Beta) di Windows 11 Insider, il che significa che gli utenti delle versioni stabili dovranno attendere ancora per poterne beneficiare. Microsoft non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sui tempi di implementazione per il pubblico generale, ma con l'imminente evento dedicato a Copilot e la celebrazione del 50° anniversario dell'azienda, potrebbero arrivare presto annunci significativi.

Per quanto sia improbabile un ritorno completo alla semplicità e all'efficienza del menu Start di Windows XP, considerato da molti come il punto di riferimento ideale, questi miglioramenti sono senza dubbio un passo nella giusta direzione. Speriamo solo che Microsoft continui così anche nelle versioni future di Windows.