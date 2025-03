Il microcontrollore più piccolo al mondo è grande 1,38 mm²

Presentato all'Embedded World 2025, il nuovo MSPM0C1104 ridefinisce i limiti dimensionali della tecnologia computazionale occupando appena 1,38 mm² di spazio, una dimensione paragonabile a un granello di pepe nero. Questa innovazione promette di rivoluzionare il settore dei dispositivi indossabili medicali e dell'elettronica personale, offrendo capacità di elaborazione in spazi finora considerati impossibili e con un costo accessibile di soli 20 centesimi per unità in ordini all'ingrosso.

Un granello di potenza computazionale

Il minuscolo MSPM0C1104 rappresenta una vera e propria meraviglia ingegneristica, superando la concorrenza con dimensioni inferiori del 38% rispetto ai microcontrollori più compatti disponibili sul mercato. Nonostante le dimensioni ridotte, questo MCU integra tutti gli elementi essenziali di un computer autonomo: un processore ARM Cortex-M0+ a 32 bit, capace di raggiungere frequenze fino a 24 MHz, 1KB di memoria SRAM e fino a 16KB di memoria flash.

La versatilità di questo dispositivo è garantita da un convertitore analogico-digitale a 12 bit con tre canali e sei pin di input/output per uso generico. Il microcontrollore supporta inoltre le interfacce di comunicazione standard come UART, SPI e I2C, rendendolo compatibile con numerose applicazioni embedded.

Applicazioni in miniatura

L'eccezionale compattezza del MSPM0C1104 lo rende particolarmente adatto per dispositivi dove lo spazio sulla scheda è estremamente limitato. Auricolari wireless e sonde medicali sono tra i principali campi di applicazione previsti, dove questo microcontrollore potrà offrire funzionalità di rilevamento e controllo in dimensioni finora impensabili.

La miniaturizzazione estrema incontra l'efficienza energetica in un chip grande quanto un granello di pepe.

La robustezza operativa è un altro punto di forza di questo minuscolo chip. Il MSPM0C1104 può funzionare in condizioni ambientali estreme, con temperature che variano da -40°C a 125°C, rendendolo adatto anche ad applicazioni industriali. L'efficienza energetica è stata una priorità progettuale, con un consumo di soli 87μA/MHz durante l'esecuzione e appena 5μA in modalità standby con ritenzione della SRAM.

Esplorazione e sviluppo accessibili

Texas Instruments ha reso questo microcontrollore accessibile non solo ai grandi produttori ma anche agli sviluppatori indipendenti e agli appassionati di elettronica. Il kit di sviluppo MSPM0C1104 LaunchPad è disponibile sul sito di TI a soli 5,99 dollari, permettendo a chiunque di sperimentare con questa tecnologia all'avanguardia.

Per progetti che richiedono maggiore potenza computazionale, alternative come il Raspberry Pi RP2040 rappresentano opzioni valide, sebbene significativamente più grandi. Con oltre 100 schede di terze parti supportate, la famiglia RP2040 offre un'ampia gamma di possibilità per chi non necessita delle dimensioni ultra-compatte del nuovo MCU di Texas Instruments.

L'introduzione del MSPM0C1104, il membro più piccolo del portfolio MSPM0 di TI, segna un passo importante nella continua evoluzione dei microcontrollori ultra-compatti, promettendo di abilitare la prossima generazione di dispositivi intelligenti ed interconnessi in spazi sempre più ridotti.