State cercando un nuovo notebook compatto e altamente performante e al contempo volete risparmiare? In tal caso vi segnaliamo questa ottima offerta di Amazon sul nuovissimo Samsung Galaxy Book 3, che oggi potete acquistare con uno sconto del 31%.

Oggi potete fare vostro questo gioiello della tecnologia a soli 864,49€ invece di 1.249,90€, risparmiando così ben 350,00€. Grazie a questa promozione il rapporto qualità-prezzo è davvero ottimo, se pensate che il Samsung Galaxy Book 3 monta un processore Intel Core di 13ª generazione, perfetto per il multitasking per merito di prestazioni veloci e affidabili.

Il Samsung Galaxy Book 3 è altamente versatile anche per la presenza di molteplici porte integrate: HDMI, slot microSD, porte USB-A e USB-C, che vi permetteranno di sincronizzare tutti i vostri dispositivi e trasferire file velocemente, senza usare adattatori. Inoltre, la sua batteria garantisce un’autonomia di 14 ore, ma se avrete bisogno di una spinta extra potrete godervi oltre 5 ore di riproduzione ricaricando il laptop per soli 30 minuti.

La migliore esperienza di intrattenimento è poi supportata dalla profondità e dalla chiarezza del sistema audio a due altoparlanti, che sfrutta Dolby Atmos per riprodurre i contenuti con straordinari dettagli sonori. Queste caratteristiche rendono il Samsung Galaxy Book 3 perfetto per chi cerca un laptop dalle elevate prestazioni che sia anche leggero e comodo da portare sempre con sé, dato che il corpo compatto in alluminio riduce il peso a meno di 1,6kg.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata alla promozione. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

