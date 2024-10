Il nuovo Cooler Master Dyn X è un simulatore che imita le forze G

Cooler Master sarà all'ADAC SimRacing Expo 2024, previsto dal 18 al 20 ottobre, pre presentare ufficialmente il nuovo simulatore di guida Dyn X, oltre ad altre innovazioni nel campo del sim racing.

L'evento è di fondamentale importanza per Cooler Master, alla ricerca di una vetrina per crescere nel mondo del sim racing. Dyn X potrà essere provato in anteprima dagli appassionati, che potranno toccare con mano le capacità di un simulatore che offre un'esperienza estremamente realistica.

Dyn X combina infatti tecnologie di movimento avanzate capaci di simulare in modo realistico le forze G e controlli di precisione, per riprodurre le sensazioni di una vera gara automobilistica. Cooler Master ha lavorato a stretto contatto con Simucube per creare un prodotto capace di offrire la massima immersione nelle gare virtuali, usando anche materiali di qualità per un feeling premium e una struttura quanto più solida possibile.

Il simulatore sarà disponibile in tre configurazioni:

Dyn X Stage I - Quali : a partire da €12.900, per i neofiti del sim racing;

: a partire da €12.900, per i neofiti del sim racing; Dyn X Stage II - Podium : da €20.000, per professionisti e piloti ambiziosi;

: da €20.000, per professionisti e piloti ambiziosi; Dyn X Stage III - Grand Prix: da €30.000, il top di gamma con sistema di movimento avanzato.

Pier-Lou Bogros, Business Developer IMX di Cooler Master, ha dichiarato: "Con il Dyn X, abbiamo alzato l'asticella dell'innovazione, creando un simulatore che cattura l'adrenalina, la precisione e l'emozione delle corse reali. Vogliamo che ogni pilota, dal principiante al professionista, si senta completamente immerso, come se fosse su una vera pista."

Il sim racing non è solo parte del nostro portfolio, è parte integrante del nostro DNA.

Oltre al Dyn X, Cooler Master presenterà altre innovazioni in collaborazione con Simucube, leader nella tecnologia per sim racing. Tra queste l'ActivePedal, un pedale ultrarealistico con feedback personalizzabile, e un nuovo volante Direct Drive co-branded.