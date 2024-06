Paradox cancella ufficialmente Life by You, il rivale di The Sims

Paradox Interactive ha ufficialmente annunciato la cancellazione del suo atteso simulatore di vita, Life by You: con un lancio inizialmente previsto per settembre del 2023, il gioco ha subito una serie di ritardi che hanno spostato la data di rilascio prima a maggio 2024 e infine a tempo indeterminato. La decisione di annullare il progetto è stata motivata dall'eccessiva distanza temporale ancora necessaria per raggiungere un risultato soddisfacente per l'azienda.

Nel comunicato stampa in cui viene annuniata la cancellazione, il CEO di Paradox, Fredrik Wester, ha affermato: "Il gioco si trova purtroppo troppo lontano dalla versione che potremmo considerare accettabile, e ciò ci ha spinti a prendere questa difficile decisione. Miglioreremo sicuramente la performance complessiva, e questa decisione ci è utile a comprendere il lavoro significativo che ci aspetta."

Altre uscite recenti di Paradox non hanno raggiunto le aspettative sperate in quanto a vendita e qualità, come testimoniano i problemi riscontrati con altri titoli come Cities Skylines 2 e Prison Architect 2. Nonostante le difficoltà, la ripresa sembra sulla buona strada per il progetto Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, del quale è stato pubblicato un video che mostra il gameplay della versione completamente rifatta del gioco.

Fredrik Wester ha concluso riconoscendo la necessità di miglioramenti all'interno dei processi organizzativi e di gestione dei progetti di Paradox per garantire una maggiore qualità e più costanza nelle promesse fatte ai giocatori.