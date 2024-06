Corsair debutta nel mondo dei sim racing in grande stile con due nuovi simulatori

Al Computex, Corsair ha portato una delle sue novità più attese, le postazioni di sim racing. All’inizio di maggio vi avevamo raccontato dell’inizio delle trattative per l’acquisto dello storico brand di sim racing e, a quanto pare, l’unione delle due aziende ha già dato i primi frutti.

Il nuovo simulatore è estremamente versatile, grazie soprattutto alle diverse configurazioni che offre. Disponibile in versione nera o bianca, permette di passare in modo fluido da una configurazione semi-reclinata, ideale per le monoposto di Formula 1, a una più eretta, preferita dai fan del Touring. Ci sono delle leve per qualsiasi configurazioni (o quasi), aiutando parecchio gli utenti che vogliono personalizzare velocemente la propria configurazione.

La struttura è in acciaio, resistente e progettata per sopportare anche le sollecitazioni più intense. Il design è studiato per ridurre al minimo le torsioni e offrire la massima stabilità, anche quando si utilizzano volanti con interassi a coppia elevata e pedali ad alta resistenza.

Sono presenti due diverse soluzioni anche per quanto riguarda la configurazione dei monitor: è possibile scegliere tra un supporto singolo, capace di sostenere anche soluzione ultrawide, oppure un supporto fino a quattro monitor, che permette di affiancarne tre dai 27” ai 55”, per un’esperienza quanto più immersiva possibile, e di posizionarne anche uno sopra quello centrale (fino a 34 pollici).

Il simulatore di guida di Corsair sembra decisamente interessante e strizza l’occhio agli appassionati che non vogliono scendere a compromessi, specialmente nella sua versione con supporto fino a quattro schermi. Arriverà sul mercato nei prossimi mesi, a prezzi ancora da definire.