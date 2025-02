Il nuovo Intel Core Ultra 5 230F eguaglia nel gaming il Core Ultra 5 245K

Intel ha presentato il nuovo processore Core Ultra 5 230F, destinato al mercato cinese e testato in dettaglio da Expreview. Il chip offre prestazioni interessanti rispetto al predecessore, pur mantenendo un TDP di 65W.

Il Core Ultra 5 230F è basato sull'architettura Arrow Lake e dispone di 10 core (6 Performance e 4 Efficient). La frequenza massima dei core P arriva a 5 GHz, 100 MHz in più rispetto al Core i5-14490F, mentre i core E possono raggiungere frequenze fino a 700 MHz superiori. Il processore include 46 MB di cache totale, il 37% in più rispetto al modello precedente.

Il chip offre buone prestazioni ma soffre di un prezzo elevato.

Nei test di produttività, il nuovo chip supera il predecessore del 7,9% in single-thread e del 20,9% in multi-thread. In alcuni benchmark riesce persino a battere il Core i5-14600K di fascia superiore. Tuttavia, le prestazioni in gaming sono meno impressionanti, risultando spesso alla pari con il Core i5-14490F.

Il principale punto debole sembra essere il prezzo: in Cina viene venduto a circa 2.000 yuan (275$), solo 25$ in meno rispetto al modello 245K sbloccato e molto più costoso del Core i5-14600K che si trova a 1.499 yuan (200$). Questo, unito ai costi elevati delle nuove piattaforme LGA1851, potrebbe scoraggiare molti potenziali acquirenti.

A livello di consumi, il Core Ultra 5 230F si dimostra più efficiente del predecessore: sotto stress assorbe 73,6W a 4,3 GHz, contro gli 81,2W del 14490F a 3,4 GHz. Aumentando il budget di potenza, il nuovo chip arriva a 108,5W a 4,8 GHz, mentre il 14490F sale a 139,4W a 4,4 GHz.

Tuttavia, l'overclocking sembra offrire margini limitati: sbloccando i limiti di potenza si ottiene solo un 3,2% di prestazioni in più rispetto alle impostazioni di fabbrica. Questo potrebbe essere un punto a sfavore rispetto ai processori AMD Ryzen 7000 non-X, che attraverso il PBO possono essere ottimizzati per avvicinarsi alle prestazioni dei modelli X.

In conclusione, il Core Ultra 5 230F offre un interessante upgrade, in termini di prestazioni, rispetto alla generazione precedente, ma il prezzo elevato e le limitate possibilità di overclocking potrebbero renderlo poco appetibile per molti utenti, soprattutto considerando che il socket LGA1851 potrebbe supportare una sola generazione di CPU.