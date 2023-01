Al CES 2023, conclusosi ormai l’8 di gennaio di quest’anno da poco iniziato, LG ha presentato un nuovo portatile della sua gamma Gram, vale a dire Gram Style, un modello che sulla scia degli altri prodotti della serie continua a essere sottile e a far uso di un design minimale. La nuova versione in mostra presso la fiera si distingue per un aspetto abbastanza elegante, con una scocca di colore iridescente e leggera, coperta da una finitura brillante che cambia tonalità in base all’inclinazione e all’angolazione della luce.

Ciò conferisce al nuovo LG Gram Style un aspetto particolare, apparendo di colore bianco-argento se osservato da vicino, ma virando verso toni bluastri e persino arancioni se visto da un’altra prospettiva. A spezzare la particolare scocca c’è il grande touchpad, la cui area è delimitata da due LED: questa ha una superficie liscia, anch’essa caratterizzata da riflessi cangianti. I LED attorno all’area del touchpad si illumineranno ogni volta che questo verrà toccato, spegnendosi pochi secondi dopo, qualcosa che può renderne difficoltoso l’utilizzo al buio, dove sarà difficile individuarlo. La tastiera sembra invece avere un profilo particolarmente basso, con i pulsanti che sporgono veramente di poco dal telaio.

Fonte: The Verge

Fonte: LG

Venendo alle specifiche, LG Gram Style fa uso di un display 16:10 da 14 o 16 pollici di tipo OLED, con risoluzione WQXGA+ (2880 x 1800 e 90Hz per il modello da 14 pollici e 3200 x 2000 e 120Hz per il modello da 16), insieme a luminosità massima di 400 nit. L’hardware è basato sulle nuove CPU Intel Core di 13° generazione con architettura Raptor Lake e grafica integrata Iris Xe, accompagnate da 8, 16 o 32GB di RAM LPDDR5 e archiviazione da 256, 512 o 1TB su SSD NVMe PCIe Gen 4. Nella parte anteriore non manca una webcam con risoluzione Full HD, mentre il comparto audio comprende due casse (2W per la variante da 14 pollici e 3W per quella da 16) con Dolby Atmos. La connettività include due porte Thunderbolt 4, una USB 3.1, un lettore per schede Micro SD e una porta mini jack da 3,5mm.

La scocca di LG Gram Style possiede anche una certificazione MIL-810H di livello militare per la resistenza agli urti e all’acqua, mentre la batteria è di 72/80Wh. Il notebook, insieme ad altri modelli della gamma, sarà disponibile in Europa a partire da febbraio 2023, anche se rimane ancora sconosciuto il prezzo.