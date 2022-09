Il mercato dei monitor gaming è già piuttosto affollato e anche per i maggiori produttori non è facile riuscire a proporre qualcosa di veramente nuovo in grado di differenziarsi dalla massa. ASRock ha recentemente presentato due nuovi monitor della gamma Phantom Gaming, di cui uno da 34″ che dispone di un’antenna Wi-Fi integrata, decisamente un accessorio che non si vede tutti i giorni all’interno di un dispositivo del genere.

Partiamo prendendo in considerazione PG27FF1A, monitor da 27″ a risoluzione FullHD (1.920×1.080 pixel) pensato per coloro che non hanno a disposizione un budget molto elevato, per passare poi al vero piatto forte, il modello PG34WQ15R2B, dotato di un pannello VA curvo da 34″ con una risoluzione di 3.440×1.440 pixel. Entrambi presentano una frequenza di aggiornamento variabile sino a un massimo di 165Hz, hanno un tempo di risposta MPRT di 1ms, sono in grado di coprire il 91-94% della gamma cromatica DCI-P3 e supportano la tecnologia AMD Freesync Premium per eliminare i fastidiosi difetti di tearing e stuttering. A differenza del modello da 34″, che ha una luminosità tipica di 550nit e ha ottenuto la certificazione VESA DisplayHDR 400, quello da 27″ è limitato a 250 nit.

Photo Credit: ASRock

Photo Credit: ASRock

Per quanto riguarda la connettività, troviamo tre ingressi video (uno DP 1.4 e due HDMI 2.0) e un’uscita per le cuffie. Inoltre, entrambi i modelli dispongono di due speaker da 2W e vengono forniti con un supporto che consente di regolarne l’inclinazione, la rotazione e l’altezza (quest’ultima solo per quello da 34″).

Come dicevamo in apertura, la caratteristica che salta subito all’occhio di ASRock PG34WQ15E12B è la presenza di un’antenna Wi-Fi integrata, che si collega al PC tramite un adattatore e aumenta il guadagno di picco del segnale sino a 7dB. Sappiamo che molti giocatori preferiscono utilizzare una connessione via cavo Ethernet per ridurre al minimo eventuali ritardi, ma, nel caso questo non fosse possibile, avere una connessione wireless affidabile è molto importante e un potenziamento del segnale non può che portare solo benefici all’esperienza complessiva.

ASRock Phantom Gaming PG27FF1A è già in vendita negli Stati Uniti al prezzo di 190 dollari, mentre per il PG34WQ15R2B è necessario sborsare 430 dollari.