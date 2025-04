Il nuovo update Windows crea una cartella misteriosa sul PC

Un curioso caso tecnologico sta facendo sollevare sopracciglia tra gli utenti Windows di tutto il mondo. L'ultimo aggiornamento di Patch Tuesday di aprile 2025 ha portato con sé un inatteso compagno di viaggio: una misteriosa cartella vuota chiamata "inetpub" che appare improvvisamente sul disco di sistema. Sebbene gli errori negli aggiornamenti Windows non siano una novità, questo particolare caso si distingue non tanto per la sua pericolosità, quanto per la sua natura enigmatica e apparentemente priva di scopo. Diversamente da altri problemi che hanno causato malfunzionamenti o perdite di dati, questa anomalia sembra essere completamente innocua.

Come riportato in dettaglio da Bleeping Computer, numerosi utenti hanno notato questa cartella comparsa dal nulla nell'unità principale dopo l'installazione dell'aggiornamento. L'elemento misterioso è vuoto e può essere eliminato senza conseguenze, ma la sua presenza non giustificata ha generato una certa confusione nella comunità. Gli esperti hanno rapidamente identificato la natura della cartella: si tratta di un componente normalmente associato a "Internet Information Services", una funzionalità opzionale di Windows che consente di ospitare siti web direttamente dal proprio computer.

Ciò che risulta particolarmente strano è il meccanismo di apparizione. In circostanze normali, la cartella "inetpub" viene creata solo quando un utente attiva deliberatamente i servizi IIS attraverso le impostazioni di Windows. Il suo scopo è contenere i dati dei siti web ospitati e i relativi file di log. Tuttavia, le verifiche effettuate dagli utenti hanno confermato che la funzionalità IIS rimane disattivata nonostante la presenza della cartella, creando un vero e proprio rompicapo tecnologico.

La comparsa di questa cartella fantasma si aggiunge alla lunga lista di stranezze che hanno caratterizzato gli aggiornamenti di Windows nel corso degli anni. Microsoft, nonostante i rigorosi processi di controllo qualità, continua a sorprendere gli utenti con comportamenti imprevisti dopo l'installazione degli aggiornamenti periodici. L'anomalia della cartella inetpub è peculiare proprio perché, a differenza di bug più gravi, non compromette in alcun modo le funzionalità del sistema operativo.

Gli sviluppatori di Microsoft non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo questo comportamento inatteso. Le speculazioni nella comunità tech vanno da un semplice errore di script durante l'installazione dell'aggiornamento a una preparazione anticipata per future funzionalità. Alcuni utenti più esperti ipotizzano che potrebbe trattarsi di un residuo di test interni non correttamente rimosso prima del rilascio pubblico.

Per gli utenti preoccupati, gli esperti di sicurezza hanno confermato che la cartella non rappresenta alcun rischio. Chi desidera mantenere il proprio sistema "pulito" può tranquillamente eliminarla senza conseguenze. Alcuni amministratori di sistema più metodici hanno già creato script automatizzati per rimuovere la cartella dopo ogni aggiornamento, nel caso il problema persistesse nei futuri rilasci.