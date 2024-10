Il nuovo X3D Turbo Mode di Gigabyte rivoluziona le prestazioni di gioco

Gigabyte Technology Co. Ltd, azienda leader nella produzione di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, annuncia con orgoglio il lancio di X3D Turbo Mode, una funzionalità BIOS rivoluzionaria progettata per massimizzare le prestazioni di gioco sulle schede madri delle serie X870E, X870 e 600 (come la AORUS Elite WiFi7 che potete trovare su Amazon), compatibili con i processori AMD Ryzen 7000 X3D e Ryzen 9000.

Il Gigabyte X3D Turbo Mode è una tecnologia BIOS all'avanguardia che spinge al massimo le prestazioni nei giochi. Test empirici hanno dimostrato che questa funzione innovativa apporta miglioramenti tangibili per i gamer, con aumenti di prestazioni fino al 35% sui processori Ryzen 9000 X3D e un impressionante 20% sui Ryzen 9000 non-X3D.

Inoltre, grazie ai parametri di ottimizzazione unici del X3D Turbo Mode, anche i processori Ryzen 9000 non-X3D possono raggiungere livelli di prestazioni simili ai loro equivalenti X3D. Questo si traduce in un'esperienza di gioco più fluida, frame rate più elevati e una latenza ridotta, grazie alla maestria BIOS di Gigabyte.

Il X3D Turbo Mode verrà integrato con AMD AGESA 1.2.0.2a nella prossima versione BETA del BIOS e sarà presto sincronizzato con AORUS AI SNATCH. Aggiornando il BIOS all'ultima versione, sarà possibile sbloccare il potenziale nascosto del proprio processore per migliorare le prestazioni di gioco, sfruttando al massimo le capacità offerte dal Gigabyte X3D Turbo Mode.