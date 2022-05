Già da tempo Microsoft promette che vedremo presto i widget su Windows 11, che dovrebbero arrivare sull’app store tramite terzi, tuttavia non ha ancora condiviso le proprie intenzioni circa i vecchi gadget first-party visti su vecchie versioni del proprio sistema operativo, come Windows 7. I cosiddetti gadget per desktop arrivati su Vista e poi su 7, però, sono stati abbandonati sulle versioni successive, anche se c’è una fetta di utenza che ne auspica il ritorno già da Windows 8.1.

Al momento, i widget su Windows 11 sono più che altro orientati a notizie e interessi, rispetto all’andamento delle borse e al meteo delle vecchie incarnazioni. Al momento, poi, sono supportati solo i widget web che usano le schede adattive Microsoft, andando quindi un po’ a rimaneggiare quanto disponibile sulla barra delle applicazioni.

Il cambio di rotta, pare, arriverà con nuovi widget basati su desktop e una funzione di tipo “barra di ricerca”. In una nuova build di Windows 11, infatti (25120), si nota una barra di ricerca in alto sul desktop, che consente di accedere alle ricerche di Bing. A quanto pare, la barra non è riposizionabile e non offre alcun tipo di personalizzazione. Proprio come su Bing, ci sono anche i suggerimenti che appaiono mentre si digitano le ricerche. E nient’altro.

Anzi, in realtà, c’è un elemento da aggiungere ma non gioca a favore del nuovo widget, la barra di ricerca non tiene conto del browser predefinito dell’utente. Dunque, che abbiate deciso di usare Chrome, Firefox o altri browser di default, quando farete una ricerca sulla barra del widget, si aprirà sempre e comunque Microsoft Edge. Il lato positivo è che, se non vi piace questo widget, potrete disattivarlo tramite il menu contestuale in qualsiasi momento.

Al netto della delusione che potrebbe suscitare questo nuovo elemento nello specifico, resta il fatto che Microsoft sta lavorando all’integrazione su desktop dei widget, dunque ci auguriamo di vedere qualcosa di più interessante in futuro.