Le CPU Intel Lunar Lake arrivano su Geekbench: ecco come va il Core Ultra 7

Come individuato da @BenchLeaks su X, di recente sono emersi due nuovi risultati relativi alle CPU Intel Lunar Lake nel database di Geekbench. Nello specifico si tratta di test relativi all'imminente Core Ultra 7 268V con quattro P-core non abilitati per Hyper-Threading e quattro E-core. Se consideriamo questi risultati come veritieri, le prestazioni della nuova CPU su Geekbench sono contrastanti.

La CPU presenta eccellenti prestazioni in single-core, ma la potenza multi-thread non è sufficiente a superare i modelli Core Ultra 7 della gamma Meteor Lake. Rimane un ottimo risultato, in quanto Lunar Lake è progettato per avere un TDP inferiore e per essere utilizzato in notebook sottili e compatti rispetto ai processori di classe superiore Meteor Lake. Tuttavia, ci aspettavamo qualcosa in più.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Il primo benchmark mostra un punteggio di 2.713 punti nel single-core e di 10.036 punti in multi-core. L'altro mostra un punteggio leggermente migliore in single-core e di poco inferiore in multi-thread, con 2.739 e 9.907 punti, rispettivamente.

Per semplicità, utilizzeremo la media dei due punteggi per confrontare meglio il chip con altri processori. Il calcolo porta a punteggi rispettivamente di 2.726 e 9.972 per la CPU Lunar Lake.

Lunar Lake vs Meteor Lake su Geekbench

CPU Single-Core Multi-Core Lunar Lake Ultra 7 268V (Media) 2.726 9.972 Meteor Lake Core Ultra 7 155H 2.356 11.926

Rispetto ai predecessori Meteor Lake, le prestazioni del Core Ultra 7 268V su Geekbench sono altalenanti. Il chip è il 15% più veloce nelle prestazioni single-core rispetto al Core Ultra 7 155H, ma è il 19% più lento nel benchmark multi-core di Geekbench. Il nostro risultato per l'Ultra 7 155H è stato ricavato da un laptop HP Spectre che ha registrato un punteggio single-core di 2.356 e un punteggio multi-core di 11.926. Certamente, ci sono risultati inferiori nel browser Geekbench, ma abbiamo trovato questo in particolare un buon equilibrio tra i punteggi più veloci e più lenti pescando tra i risultati online del Core Ultra 7 155H.

Sarà interessante vedere se questo comportamento si confermerà nei test successivi e con dispositivi pronti per la produzione dotati di chip Intel Lunar Lake. Una delle maggiori modifiche apportate da Intel è la rimozione della tecnologia Hyper-Threading dai chip Lunar Lake per aumentare l'efficienza energetica. Inoltre, l'Ultra 7 268V ha solo quattro E-core, mentre il Core Ultra 7 155H ne ha otto.

Intel farà completamente affidamento sui suoi E-core sostanzialmente più veloci in Lunar Lake per affrontare il deficit rispetto all'architettura dei Meteor Lake e persino dei precedenti Raptor Lake / Alder Lake. I chip Lunar Lake di Intel sono infatti dotati di E-core aggiornati basati sull'architettura Skymont che promettono un incremento di IPC fino al 68% rispetto ai core Crestmont LPE di Meteor Lake.

Tuttavia, dobbiamo notare che uno dei principali obiettivi di Intel con la gamma Lunar Lake è la riduzione del consumo energetico per dispositivi sottili e leggeri. Pertanto, i risultati ottenuti dal chip nei test multi-thread sono ottimi se si considerano i conteggi comparativi dei thread e i TDP target (segnalati a 17W di default per la maggior parte dei modelli, con picchi di 30W). Al contrario, i processori Meteor Lake sono progettati per scalare a TDP più alti. Intel deve ancora introdurre il suo successore per i chip Meteor Lake a potenza più elevata da 45W/115W.

Ricordiamo infine che Geekbench è solo un benchmark (e questo è un leak), quindi per dare un giudizio definitivo dovremo vedere come si comporteranno i processori Lunar Lake in altri benchmark e applicazioni.