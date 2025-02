Il prossimo colloquio di lavoro ve lo farà una IA?

Davide Maggio

L'IA è uno strumento potente per identificare profili specializzati in campi come il tech o l'intelligenza artificiale, grazie alla sua capacità di analizzare grandi volumi di dati e di trovare candidati con competenze specifiche in tempi molto ridotti. Tuttavia, non può sostituire l’empatia e l’intelligenza emotiva umana, che sono essenziali per valutare aspetti come la capacità di leadership, la comunicazione interpersonale e il match valoriale tra la cultura organizzativa e i valori personali del candidato. Quest’ultimo aspetto è particolarmente rilevante: un buon allineamento valoriale influisce positivamente sulla permanenza della risorsa in azienda e contribuisce a ridurre i costi legati al turnover e alla consulenza per nuove assunzioni. Sebbene l'IA possa supportare nel verificare competenze tecniche e alcune soft skills, il valore aggiunto arriva dall'intervento umano, che interpreta dati e contesto per assicurare un’integrazione armoniosa e strategica del nuovo talento nell'organizzazione.