Il Raspberry Pi da vita ai Creeper di Minecraft

Un maker ha creato un robot raffigurante un Creeper di Minecraft completamente funzionante utilizzando un Raspberry Pi 5 e alcune tecnologie di intelligenza artificiale. Efren Lopez ha progettato e assemblato questo automa mobile ispirato al celebre personaggio del videogioco, dotandolo di capacità di movimento, osservazione e interazione con l'ambiente circostante.

Il robot presenta un corpo e una testa stampati in 3D, progettati da zero da Lopez. Si muove grazie a ruote motorizzate alla base, mentre la testa può guardarsi intorno tramite un servo nel collo e una fotocamera nell'occhio. È inoltre dotato di un altoparlante per l'output audio.

Un Creeper robotico che esplora il mondo reale

Il cuore tecnologico del Creeper è un Raspberry Pi 5, scelto per le sue elevate prestazioni necessarie all'integrazione dell'IA. Il single-board computer è collegato a componenti aggiuntivi come un Pimoroni NVMe Base Duo, un kit IA Hailo-8 e una scheda Pimoroni Yukon. L'alimentazione è fornita da batterie integrate, rendendo il robot completamente autonomo.

Il sistema di visione del robot si basa su due fotocamere: una Pi Cam V3 grandangolare e un modulo Arducam ToF. Per l'audio, utilizza un trasduttore Dayton insieme all'altoparlante. Sebbene i dettagli sul software non siano ancora stati resi noti, le possibilità offerte da questa configurazione hardware sono molteplici.

Il Creeper robot di Lopez dimostra le potenzialità del Raspberry Pi come piattaforma per progetti di robotica avanzata, combinando mobilità, visione artificiale e capacità di elaborazione. Se siete incuriositi dal progetto, vi consigliamo di guardare il video su YouTube che mostra nel dettaglio tutti i passaggi della creazione del Creeper.

Ovviamente non si tratta di un progetto semplicissimo da riprodurre, e Lopez almeno per il momento non sembra interessato a produrne altri per la vendita, ma sicuramente i makers più smaliziati potranno prendere spunto da questa opera per realizzare qualcosa di simile.