Il Raspberry Pi diventa un jukebox fai-da-te, altro che Spotify!

Un appassionato maker ha creato un jukebox funzionante utilizzando un Raspberry Pi 4. Il progetto, realizzato da Siuengr, combina hardware e software per ricreare l'esperienza di un vero jukebox degli anni '50, completo di gettoniera e pulsanti di selezione.

Il cuore del sistema è un Raspberry Pi 4, collegato a un monitor da 32 pollici che funge da display principale. L'involucro è stato costruito da zero e decorato con artwork personalizzato, mentre l'interfaccia software utilizza una skin personalizzata per replicare l'aspetto di un jukebox classico.

Oltre all'aspetto estetico, il jukebox offre funzionalità complete: una gettoniera funzionante permette di inserire monete, mentre una serie di pulsanti etichettati sul frontale consentono di selezionare i brani dal menu principale. Infine, un'insegna luminosa sulla parte superiore può essere personalizzata con diverse grafiche.

Il Raspberry Pi 4 gestisce tutte le funzioni principali, inclusi il controllo della gettoniera e di una striscia LED RGB sul frontale. Per la selezione musicale viene utilizzato il software Fruitbox, con una skin personalizzata che emula l'interfaccia di un jukebox vintage.

Sebbene Siuengr abbia optato per Fruitbox, il progetto potrebbe essere replicato anche utilizzando un'applicazione personalizzata su Raspberry Pi OS. Questo dimostra ancora una volta la flessibilità del Raspberry Pi come piattaforma per progetti maker creativi che combinano elettronica, programmazione e design.

Il creatore ha condiviso un video dimostrativo su YouTube e dettagli aggiuntivi in un thread su Reddit, permettendo ad altri appassionati di replicare o trarre ispirazione dal progetto per le proprie creazioni DIY.