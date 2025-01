Il Raspberry Pi può anche monitorare la qualità dell'aria

Un giovane maker, Arnov Sharma, ha creato un dispositivo portatile per monitorare la qualità dell'aria utilizzando un Raspberry Pi Pico 2. Il dispositivo permette di rilevare in tempo reale la presenza di diverse particelle nell'aria circostante.

Il cuore del progetto è un sensore MQ135 collegato al microcontrollore Raspberry Pi Pico 2. Un display OLED mostra i livelli delle particelle rilevate attraverso un'interfaccia personalizzata. Sharma precisa che il dispositivo può rilevare CO2, particelle di fumo, benzene, alcol, ammoniaca e ossido di azoto, ma non fornisce un indice completo della qualità dell'aria (AQI).

Il dispositivo permette di vedere cosa stiamo effettivamente respirando.

Nella prima versione, Sharma ha utilizzato un Raspberry Pi Pico 2, successivamente sostituito con un Firebeetle 2 ESP32-E per migliorare la gestione della ricarica della batteria. Il Firebeetle integra infatti un chip TP4056 che semplifica questa funzione.

Per chi volesse replicare il dispositivo, è possibile utilizzare indifferentemente uno dei due microcontrollori menzionati, prestando attenzione al sistema di ricarica della batteria. I componenti principali sono:

Microcontrollore (Raspberry Pi Pico 2 o Firebeetle 2 ESP32-E)

Sensore di qualità dell'aria MQ135

Display OLED SSD1306

Batteria al litio 14500

Involucro stampato in 3D

Il codice sorgente e le istruzioni dettagliate per la costruzione sono disponibili sulla pagina del progetto su Hackster. Questo dispositivo rappresenta un interessante esempio di come la tecnologia open source, e i microcontrollori a basso costo, possano essere utilizzati per creare strumenti utili per monitorare l'ambiente circostante.