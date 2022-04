Il lancio del processore AMD Ryzen 7 5800X3D ha fatto abbastanza discutere, in quanto si tratta della prima CPU per il mercato consumer dotata di 3D V-Cache, soluzione che permette di avere della memoria cache impilata sul die per aumentare sia la sua dimensione (che in questo modello specifico ammonta a 96MB di cache L3) che le prestazioni in ambito gaming sino al 15%.

Tuttavia, a causa di scelte dettate da caratteristiche hardware (il voltaggio di 1.3-1.35V sulla 3D V-Cache), l’azienda di Sunnyvale ha disattivato la possibilità di effettuare overclock manuale via hardware, sebbene sia stata lasciata aperta l’opportunità di overcloccare l’Infinity Fabric e il bus della memoria per coloro che intendono impegnarsi in quest’ambito.

Una settimana fa, vi abbiamo riferito che questo “blocco” era stato aggirato da Pieter di SKATTERBENCHER, il quale era riuscito a portare il processore a una frequenza operativa di 4,82GHz, installando il chip sulla scheda madre ASUS ROG Crosshair VIII Extreme e utilizzando la tecnologia ASUS Voltage Suspension. A ogni modo, questo “record” è stato presto superato.

Come riportato dai colleghi di Wccftech, TSAIK, il team di overclocker di MSI, ha portato il Ryzen 7 5800X3D addirittura a 5.141,78MHz con una tensione di 1,2V e un BCLK di 113MHz su un moltiplicatore 45.5. Per effettuare questa impresa, è stata impiegata una motherboard MSI MEG X570 Godlike (BIOS 1.G5T2 basato su AGESA 1.2.0.6 C), oltre a 8GB di RAM DDR4-2400. Il BIOS utilizzato è disponibile per tutti, ma sembra che esista un altro firmware non ancora distribuito pubblicamente in grado di fornire maggiori performance per l’overclock.

Photo Credit: CPU-Z Validator

Tuttavia, la sola schermata di CPU-Z non significa che il processore fosse stabile a tale frequenza, dato che non vengono mostrati risultati provenienti da benchmark, ma solo che la CPU funzionava a tale velocità.