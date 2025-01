GIGABYTE Z890 AORUS TACHYON ICE: Un Nuovo Record Mondiale nell’Overclocking

GIGABYTE ha segnati un risultato straordinario per l’industria dell’hardware. L'azienda, fra le leader mondiali nella produzione di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, ha annunciato con orgoglio un’impresa senza precedenti: il modello Z890 AORUS TACHYON ICE ha raggiunto la sbalorditiva velocità di DDR5-12726, grazie all'innovativa funzione LN2 SWITCH e all'ultimo processore Intel Core Ultra (Series 2).

Questo traguardo, realizzato dal rinomato overclocker HiCookie, dimostra ancora una volta l’impegno di GIGABYTE nel superare i limiti della tecnologia.

La Z890 AORUS TACHYON ICE è una scheda madre progettata esclusivamente per gli appassionati di overclocking, dotata di un design di alimentazione digitale avanzato e di un toolkit dedicato che include tasti di scelta rapida, interruttori toggle e funzioni di rilevamento della tensione. Questi strumenti permettono agli utenti di esplorare nuovi confini in modo semplice ed efficiente.

Oltre al record di memoria, la scheda madre ha anche infranto tre primati mondiali nei benchmark 3DMARK CPU Profile:

1 Thread (1T): punteggio di 1795.

2 Thread (2T): punteggio di 3572.

8 Thread (8T): punteggio di 13309.

Questi risultati sono stati ottenuti da TeamAU, un team di esperti di overclocking, e dimostrano la versatilità e la potenza della Z890 AORUS TACHYON ICE.

Il successo di questa scheda madre risiede anche nell’adozione di tecnologie all’avanguardia, come la funzione LN2 SWITCH, progettata per facilitare l’utilizzo dell’azoto liquido durante le sessioni di overclocking estremo. Inoltre, la collaborazione con V-COLOR Manta Xfinity RGB ha contribuito a creare un ambiente ottimale per stabilire questi nuovi record.

Questo traguardo non è solo una vittoria per GIGABYTE, ma anche un segnale positivo per l’intera comunità di appassionati di overclocking. “Siamo entusiasti di vedere gli overclocker di tutto il mondo spingersi oltre i limiti con la Z890 AORUS TACHYON ICE,” ha dichiarato un portavoce dell’azienda. Con questo risultato, GIGABYTE ribadisce il suo impegno nel fornire tecnologie innovative e nel supportare gli utenti nella realizzazione delle loro ambizioni.

Se volete consultare i vari risultati, vi lasciamo qui di seguito tutti i link di riferimento:

DDR5-12726 MT/s (Record Mondiale): HiCookie

3DMARK CPU Profile 1T: 1795

3DMARK CPU Profile 2T: 3572

3DMARK CPU Profile 8T: 13309

Con questi risultati, la Z890 AORUS TACHYON ICE si conferma come una delle soluzioni più avanzate e performanti per gli appassionati di overclocking e gli esperti del settore.