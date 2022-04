Il processore Ryzen 7 5800X3D, il primo pensato per il mercato desktop dotato di 3D V-Cache, soluzione che permette di avere della memoria cache impilata sul die per aumentare sia la sua dimensione (che in questo modello specifico ammonta a 96MB di cache L3) che le prestazioni in ambito gaming sino al 15%, debutterà il prossimo 20 aprile. Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato alcune informazioni provenienti dalla prima review, dove il Ryzen 7 5800X3D riusciva a superare nella maggior parte dei casi l’Intel Core i9-12900KF.

Where there's a will, there's a way pic.twitter.com/q7yYE6whpm — SkatterBencher (@skatterbencher) April 13, 2022

Lo scorso mese, Robert Hallock, in occasione di un livesteam sul canale HotHardware, aveva affermato che la 3D V-Cache è limitata a un massimo di 1,3-1,35V, il che significa che la tensione normalmente utilizzata in modalità Boost dai core Ryzen, che può raggiungere 1,45-1,5V, è semplicemente troppo alta (e questo spiega anche perché le frequenze di Boost del processore siano più basse rispetto alla variante priva di 3D V-Cache) per fornire la possibilità di overcloccare il Ryzen 7 5800X3D. Questo ha portato AMD a disattivare l’opzione per effettuare l’overclock manuale direttamente a livello hardware, lasciando l’opportunità di overcloccare l’Infinity Fabric e il bus della memoria per massimizzare le prestazioni.

Tuttavia, Pieter di SKATTERBENCHER ha dimostrato di poter superare questo blocco, visto che ha pubblicato uno screen tratto da CPU-Z nel quale vediamo il processore in funzione con una frequenza operativa di 4,82GHz, decisamente maggiore rispetto al suo Boost Clock di 4,5GHz. A quanto pare, la CPU era installata sulla scheda madre ASUS ROG Crosshair VIII Extreme e usava una tensione di 1,306V, un moltiplicatore di 45,56 e BCLK di 105,99MHz. Per effettuare l’overclock, Pieter ha impiegato la tecnologia ASUS Voltage Suspension e renderà presto disponibile un filmato nel quale spiegherà l’intero procedimento.

I'm doing the usual video guide for daily driver overclock and need ASUS Voltage Suspension to make it work properly — SkatterBencher (@skatterbencher) April 13, 2022

Visti i limiti a livello di voltaggio della memoria 3D V-Cache, non sappiamo se procedere all’overclock del Ryzen 7 5800X3D potrebbe portare a eventuali danni.