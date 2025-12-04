Il tuo nuovo sito WordPress? Te lo crea l’AI. Provalo gratis con Register.it

Register.it propone una soluzione avanzata di Hosting per WordPress ottimizzata per ospitare siti realizzati con il CMS più popolare al mondo. Questa offerta combina un'infrastruttura veloce, sicura e performante con una caratteristica distintiva e innovativa: l'inclusione gratuita del plugin esclusivo AI Site Assistant.

L'obiettivo fondamentale di questa integrazione è rendere la creazione e la gestione di un sito web su WordPress accessibile a tutti, semplificando drasticamente il processo di sviluppo, anche per coloro che non possiedono conoscenze avanzate di programmazione o design.

Attiva la prova gratuita

Che cos'è AI Site Assistant di Register.it?

AI Site Assistant di Register.it è un plugin esclusivo e innovativo per WordPress che sfrutta l'intelligenza artificiale per rendere la creazione e la gestione di un sito web su WordPress accessibile a chiunque. I vantaggi in termini di velocità ed efficienza sono evidenti in ogni fase della realizzazione e gestione del progetto online. Grazie al processo potenziato dall'AI, è possibile creare un sito web completo e funzionante in pochi minuti:

Processo guidato e intuitivo : la creazione avviene attraverso un flusso guidato dove l'utente deve fornire solo poche informazioni essenziali, come la categoria (es. blog, portfolio) e l'obiettivo del progetto (es. vendere prodotti).

: la creazione avviene attraverso un flusso guidato dove l'utente deve fornire solo poche informazioni essenziali, come la categoria (es. blog, portfolio) e l'obiettivo del progetto (es. vendere prodotti). Generazione automatica della struttura : l'AI utilizza i dati forniti per suggerire opzioni e configurare automaticamente l'intera struttura del sito web, aiutando a ridurre le decisioni da prendere e accelerando notevolmente la configurazione. È anche possibile creare velocemente una Landing Page dedicata o un sito monopagina.

: l'AI utilizza i dati forniti per suggerire opzioni e configurare automaticamente l'intera struttura del sito web, aiutando a ridurre le decisioni da prendere e accelerando notevolmente la configurazione. È anche possibile creare velocemente una Landing Page dedicata o un sito monopagina. Integrazione e-commerce : per chi desidera aprire un negozio online, l'AI Site Assistant configura automaticamente il sito per WooCommerce. Questo include l'inserimento di un menu di navigazione essenziale, l'inclusione dei blocchi WooCommerce ufficiali per la visualizzazione dei prodotti e la creazione di prodotti di esempio.

: per chi desidera aprire un negozio online, l'AI Site Assistant configura automaticamente il sito per WooCommerce. Questo include l'inserimento di un menu di navigazione essenziale, l'inclusione dei blocchi WooCommerce ufficiali per la visualizzazione dei prodotti e la creazione di prodotti di esempio. Installazione intelligente di plugin: l'AI automatizza l'installazione dei plugin necessari, selezionandoli in base al tipo di sito rilevato, semplificando ulteriormente il setting iniziale.

L'integrazione dell'AI non si ferma alla configurazione iniziale, ma continua nella gestione quotidiana, offrendo personalizzazione totale e automazione della scrittura. L'AI Site Assistant suggerisce design e template grafici su misura, selezionando il layout in base alla finalità del progetto. Il sistema configura il sito in base al titolo e alla descrizione forniti e seleziona in modo intelligente le immagini più adatte. La flessibilità di modifica è massima (layout, caratteri, testo, colori), ma ciò che la rende facile è l'editor basato su AI. Basta fare clic sulla parte del sito che si desidera modificare, l'AI comprende l'elemento selezionato e applica le modifiche desiderate con precisione, consentendo istruzioni semplici come "rendere lo sfondo bianco" o "aggiungere bordi arrotondati".

Per ulteriori opzioni, è disponibile una libreria con oltre 1000 template e sezioni predefinite. L'AI Site Assistant integra la funzionalità "AI Draft" (assistente di scrittura) direttamente nell'editor di WordPress, semplificando la creazione e la modifica dei testi. Fornendo una breve descrizione, l'AI è in grado di creare contenuti su misura (testi, titoli, articoli, liste) in circa 60 secondi. Il generatore di contenuti produce bozze di partenza che possono essere rielaborate, garantendo testi privi di errori grammaticali o ortografici e aiutando a mantenere una coerenza stilistica, con un notevole risparmio di tempo.

L'AI semplifica inoltre l'ottimizzazione dei contenuti per i motori di ricerca, generando testi basati sulle keyword più ricercate. Il plugin integra anche uno strumento per la generazione di immagini con AI direttamente in WordPress, consentendo la creazione di immagini realistiche e personalizzate adatte allo stile del marchio. L'AI Site Assistant, inoltre, è un plugin in continua evoluzione e al passo con le tendenze di un mercato che cambia rapidamente.

Foto di pixelcreatures da Pixabay

Hosting per WordPress o Hosting per WordPress gestito?

Sebbene l'AI Site Assistant sia incluso in tutti i piani di hosting per WordPress di Register.it, l'offerta si divide in due soluzioni principali per capire a chi si rivolgono. L'Hosting per WordPress è il piano ottimizzato e performante che offre tutte le funzionalità essenziali per un sito veloce e sicuro, come dischi SSD, certificato SSL, backup automatici e WordPress preinstallato. In questa configurazione, l'utente è responsabile della gestione tecnica e della manutenzione continua del proprio sito.

L'Hosting per WordPress gestito è invece una soluzione completa e chiavi in mano pensata per chi desidera creare e gestire un sito WordPress senza doversi occupare della parte tecnica. La differenza cruciale risiede nell'intervento degli esperti di Register.it. Con il piano gestito si hanno aggiornamenti automatici: gli esperti si occupano di monitorare e aggiornare la versione di WordPress, i plugin e i temi installati, e questi aggiornamenti vengono prima testati attentamente per assicurare che non causino incompatibilità o malfunzionamenti sul sito.

Il servizio garantisce anche la massima sicurezza e monitoraggio con protezione contro attacchi informatici e vulnerabilità, e un monitoraggio costante delle performance. Viene messo a disposizione un ambiente di staging (Test) separato, che consente di creare una copia esatta del sito per testare nuove funzionalità o modifiche in totale sicurezza. Infine, il supporto specializzato offre tranquillità, sapendo che la gestione tecnica è affidata a specialisti, permettendo all'utente di concentrarsi interamente sul proprio business e sulla creazione di contenuti con l'AI Site Assistant.

Prova gratis per 30 giorni

Non perdere l'occasione di sfruttare la potenza di WordPress e la semplicità dell'intelligenza artificiale. Prova gratuitamente per 30 giorni una delle soluzioni Hosting per WordPress di Register.it.

Attiva la prova gratuita e scegli il piano più adatto alle tue esigenze: https://www.register.it/hosting/wordpress.html

Inoltre, puoi anche optare per l'Hosting WordPress gestito, che vi ricordiamo include aggiornamenti automatici di WordPress, PHP, plug-in e temi, monitoraggio delle risorse, backup e restore 1-click e ambiente di test separato: https://www.register.it/hosting/hosting-wordpress-gestito/

Chi è Register.it?

Register.it è un’azienda italiana con oltre 25 anni di esperienza, specializzata nella fornitura di soluzioni digitali per la presenza online. Offre servizi di registrazione domini, hosting, server, email professionali e PEC, oltre a strumenti per la sicurezza e il marketing digitale. Come parte del gruppo europeo team.blue, unisce la competenza locale all’innovazione di un grande gruppo internazionale, per offrire soluzioni affidabili, sicure e basate sull’intelligenza artificiale.