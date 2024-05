Incogni al 50% di sconto: cancella definitivamente i tuoi dati dai broker!

La privacy online è sempre stata cruciale, ma oggi assume un'importanza senza precedenti, tanto che non possiamo permetterci di ignorare i rischi connessi. Frequentemente, e spesso senza il nostro consenso esplicito, numerosi dati personali vengono raccolti da intermediari che poi li vendono a potenziali truffatori o a sconosciuti. Questo accade principalmente a causa delle autorizzazioni che concediamo inconsapevolmente quando ci registriamo su vari siti web, indipendentemente dalla loro natura. Spesso, infatti, la gratuità di certi servizi online maschera un'operazione di raccolta dati.

Per fortuna, esistono soluzioni per garantire la completa eliminazione dei propri dati personali dalla rete, inclusi quelli sensibili. Incogni, ad esempio, offre un servizio dedicato a questo scopo e ha recentemente ampliato la sua gamma con il "Family & Friends Plan", un piano pensato per le esigenze di gruppi o famiglie. Attualmente, sia questo piano che l'opzione individuale sono disponibili a metà prezzo. Il costo dell'abbonamento annuale, quindi, è ridotto a soli 15,49€ anziché 30,98€.

Come fa Incogni a rimuovere i nostri dati?

Incogni funziona attraverso un processo automatizzato che identifica e contatta le società che detengono i dati personali degli utenti per richiedere la rimozione di tali informazioni in conformità con le leggi sulla protezione dei dati. Questo significa che non ci sarà bisogno di installare alcun software o di compiere azioni manuali complesse. Gli utenti devono semplicemente fornire a Incogni le informazioni necessarie per identificare e verificare la loro identità. Dopodiché, Incogni procede con l'invio di richieste legalmente fondate alle aziende che gestiscono dati personali, esigendo la cancellazione.

Sarete sempre avvisati degli avanzamenti, e potrete monitorare lo stato delle vostre richieste tramite un pannello di controllo dedicato sulla piattaforma di Incogni. Inoltre, la società si impegna a seguire ogni caso fino alla conferma dell'effettiva rimozione dei dati, assicurando così che ogni passaggio del processo sia trasparente e verificabile dall'utente.

Incogni, chi dovrebbe abbonarsi?

Potenzialmente chiunque può beneficiare del servizio offerto da Incogni, soprattutto chi è molto preoccupato per la sua privacy online e vuole ridurre la quantità di informazioni personali accessibili su Internet. Questo include individui che si iscrivono a vari servizi online, coloro che sono attivi sui social media e chiunque sia interessato a limitare il rischio di furto d'identità o di altri tipi di abusi dei propri dati.

Anche le famiglie che desiderano proteggere i dati personali dei loro membri, soprattutto dei minori, possono trovare grande valore nell'abbonamento al "Family & Friends Plan". In sostanza, Incogni è una soluzione efficace per chiunque desideri avere un maggiore controllo sulla propria impronta digitale e garantire che i propri dati personali non siano utilizzati senza il proprio esplicito consenso.

