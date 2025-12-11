Al giorno d'oggi, la tutela della privacy digitale è diventata una delle preoccupazioni principali per utenti privati, professionisti e famiglie. Le informazioni personali che condividiamo ogni giorno – dai nostri indirizzi e-mail fino a dettagli come codice fiscale, numero di telefono o preferenze di acquisto – finiscono nei database di società specializzate nella profilazione dei consumatori, meglio note come data broker. Queste aziende operano in modo spesso invisibile, raccogliendo, aggregando e rivendendo i dati degli utenti a soggetti terzi, per scopi di marketing, pubblicità mirata e analisi comportamentale.

A fronte di questa crescente invasione della sfera personale, strumenti come Incogni – sviluppato dal noto provider di VPN Surfshark – si propongono di offrire una risposta concreta, automatizzando il processo di rimozione dei dati personali da centinaia di broker internazionali. Ma quanto è efficace questo servizio? Quanto costa realmente proteggere i propri dati? E soprattutto: vale la pena investire in una piattaforma come Incogni nel 2025? Di seguito analizziamo ogni aspetto del servizio, basandoci su test concreti, aggiornamenti recenti e confronti con la concorrenza.

Incogni: cos’è e perché dovreste usarlo?

Incogni è un servizio nato con l’obiettivo di aiutare gli utenti a riconquistare il controllo sui propri dati personali, eliminandoli da quegli archivi digitali creati da società di data brokering. A differenza di una VPN o di un antivirus, Incogni non protegge in tempo reale, ma interviene su ciò che è già stato esposto nel passato, agendo in modo retroattivo. Questo lo rende uno strumento complementare a ogni soluzione di sicurezza digitale.

Il funzionamento si basa su richieste automatizzate di rimozione dei dati, inviate per conto dell’utente a tutti i broker che potrebbero aver acquisito informazioni personali attraverso la rete. L’utente non deve fare altro che fornire alcune informazioni identificative e firmare una procura limitata, grazie alla quale Incogni può agire legalmente in sua vece, rispettando le normative nazionali e internazionali sulla protezione dei dati, come GDPR, CCPA e simili.

Nel contesto attuale, in cui ogni azione digitale può lasciare una traccia, ridurre il proprio digital footprint non è più un’opzione, ma una necessità. Incogni risponde proprio a questa esigenza, combinando semplicità d’uso, efficacia e legalità.

Cos’è un data broker e perché è un problema?

I data broker sono società specializzate nella raccolta dei dati personali, nella loro aggregazione e nella successiva rivendita a soggetti terzi. Operano spesso senza che l’utente ne sia consapevole, costruendo profili digitali completi a partire da informazioni ottenute attraverso fonti pubbliche, attività online, programmi fedeltà e database commerciali. Tutto ciò alimenta un ecosistema in cui i dati personali online diventano una merce di scambio, utilizzata per marketing mirato, profilazione comportamentale e valutazioni del rischio.

Il problema principale riguarda la totale assenza di trasparenza. La maggior parte degli utenti non sa quali informazioni vengano raccolte né con quale scopo, né è consapevole di chi possa accedervi. La diffusione incontrollata dei dati alimenta rischi concreti come spam, truffe, furti d’identità e potenziali discriminazioni algoritmiche, specialmente quando vengono trattate informazioni sensibili. In un contesto digitale in cui ogni azione genera nuove tracce, la perdita di controllo sulla propria identità digitale è pressoché inevitabile.

Ridurre la presenza dei propri dati nei database dei data broker è quindi un passaggio fondamentale per contenere la propria digital footprint, migliorare la sicurezza online e recuperare un livello minimo di riservatezza. È proprio in questo scenario che soluzioni come Incogni diventano essenziali, offrendo un modo semplice e legalmente valido per contrastare la dispersione dei propri dati personali su Internet.

Come funziona Incogni in pratica?

Il processo per iniziare a utilizzare Incogni è pensato per essere semplice, rapido e intuitivo, così da rendere il servizio accessibile anche a chi non ha competenze specifiche in ambito legale o informatico. Una volta registrato un account, l’utente è guidato in un processo di configurazione che prevede l’inserimento dei dati identificativi: nome, cognome, indirizzo di residenza, e-mail e Paese.

È possibile aggiungere più indirizzi e-mail e indirizzi fisici (fino a tre per ciascuna categoria), così da includere tutte le informazioni che potrebbero essere state utilizzate nel tempo da siti o servizi online. Questo aspetto è particolarmente importante per chi ha cambiato residenza o ha utilizzato indirizzi secondari per registrazioni, newsletter o servizi digitali.

Una volta completata la configurazione, Incogni richiede la firma elettronica di una procura limitata, che rappresenta un atto legale fondamentale: è grazie a questo documento che il servizio può inviare richieste ufficiali e ottenere, da parte dei data broker, la cancellazione delle informazioni personali dell’utente. È un passaggio importante e indice di serietà e trasparenza, poiché consente al servizio di operare nel rispetto delle normative sulla privacy.

Concluso questo passaggio, si accede alla dashboard, uno strumento interattivo dove si può monitorare in tempo reale lo stato di ogni singola richiesta. Qui è possibile vedere il numero di richieste inviate, quante sono state completate, quante sono in fase di elaborazione e quali sono state eventualmente rifiutate. Per ogni broker, Incogni mostra il tipo di dati trattati, il livello di sensibilità (su una scala da 1 a 10), e il settore di appartenenza (marketing, credito, sicurezza, ecc.). Un approccio che permette all’utente di capire chi detiene i propri dati e per quale scopo.

Dove opera Incogni e quali broker copre?

La copertura geografica e l’elenco dei data broker coinvolti rappresentano due elementi centrali per valutare l’efficacia di Incogni. A differenza di molte alternative presenti sul mercato, che limitano il proprio raggio d’azione a singoli Stati o a un numero contenuto di soggetti, Incogni opera su scala internazionale, offrendo una protezione della privacy realmente globale. Il servizio è attivo in una vasta gamma di Paesi, tra cui figurano gli Stati Uniti, il Canada, il Regno Unito, l’intera Unione Europea, la Svizzera e i Paesi dell’Area Economica Europea, come Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Questa ampiezza territoriale consente di agire con efficacia su database che appartengono a data broker internazionali, spesso fuori dalla portata diretta degli utenti.

Dal punto di vista operativo, Incogni contatta oltre 270 data broker, aggiornati regolarmente, e classificati in base alla tipologia di dati trattati e alle finalità per cui operano. Il servizio copre società che si occupano di marketing digitale, operatori del settore recruitment, agenzie che gestiscono valutazioni del rischio per uso finanziario o assicurativo, fino a soggetti che effettuano la raccolta di dati pubblici online, come motori di ricerca per persone o aggregatori di profili. Questa ampia rete consente a Incogni di garantire un intervento su diverse categorie di broker, affrontando in modo efficace sia i problemi legati allo spam pubblicitario, sia quelli connessi alla tutela dell’identità digitale o alla reputazione online.

Un altro punto di forza riguarda la dinamicità del database di riferimento. L’elenco dei broker contattabili non è statico, ma viene costantemente aggiornato per riflettere l’evoluzione del panorama globale del data brokering. In questo modo, Incogni riesce a includere rapidamente nuovi attori emergenti nel settore, estendendo progressivamente il proprio raggio d’azione e garantendo una copertura aggiornata e sempre più efficace. Questo approccio è fondamentale per assicurare che anche i nuovi broker di dati personali, spesso meno conosciuti ma potenzialmente più invasivi, vengano raggiunti dalle richieste di rimozione.

Per chi è consigliato Incogni?

Incogni è particolarmente indicato per gli utenti che desiderano ridurre la propria esposizione online e non hanno il tempo o le competenze per gestire manualmente le richieste di cancellazione ai singoli data broker. È ideale per chi ha accumulato numerosi account negli anni, ha cambiato più volte indirizzo email o residenza e ha quindi lasciato frammenti della propria identità digitale in una molteplicità di servizi. In questi casi, la quantità di informazioni presenti nei database dei broker può risultare molto elevata, aumentando il rischio di spam aggressivo, telefonate commerciali e utilizzi impropri dei dati.

Il servizio è particolarmente utile per chi subisce un alto volume di comunicazioni indesiderate, indicatore spesso evidente della presenza dei propri dati in circuiti pubblicitari poco trasparenti. Anche i professionisti esposti, come giornalisti, avvocati, medici o creator online, possono trarre beneficio dalla riduzione della loro visibilità nei siti di people search, migliorando la propria sicurezza personale ed evitando rischi connessi al doxxing e alle molestie digitali.

Incogni rappresenta inoltre una soluzione efficace per famiglie e gruppi che vogliono proteggere più identità digitali contemporaneamente, soprattutto in un periodo in cui le minacce legate al furto di identità e alle frodi online sono in aumento. Nei casi in cui la presenza nei database dei broker sia già significativa, Incogni offre un intervento immediato e automatizzato, pienamente conforme alle normative sulla privacy come GDPR e CCPA, restituendo un controllo effettivo sui dati personali online.

Quanto costa Incogni e cosa include?

Incogni propone oggi una gamma di piani più articolata rispetto al passato, pensata per rispondere alle esigenze sia dei singoli utenti sia di famiglie e gruppi che desiderano proteggere più identità digitali. Le offerte sono disponibili con fatturazione mensile o annuale, con quest’ultima che presenta un risparmio significativo fino al 55%.

Il piano Standard rappresenta la soluzione più accessibile e consente di restare fuori dai database dei data broker grazie alla rimozione automatizzata dei dati personali. Include la copertura di oltre 420 siti di data brokering, la rimozione di più indirizzi email, numeri di telefono e indirizzi fisici, oltre ai cicli di rimozione ricorrenti. Il costo è di 11,98€ al mese, mentre con la fatturazione annuale il prezzo scende a 5,39€ al mese, offrendo un buon compromesso fra funzionalità e costo complessivo.

Per gli utenti che necessitano di un livello superiore di protezione, il piano Unlimited aggiunge la possibilità di effettuare richieste di rimozione personalizzate e di intervenire su oltre 2.000 ulteriori siti non coperti dal pacchetto base. Include anche il supporto telefonico dedicato, rendendolo particolarmente adatto a chi ha un’elevata esposizione online. Il prezzo mensile è di 23,98€, mentre scegliendo l’abbonamento annuale il costo scende a 10,79€ al mese, con un risparmio molto significativo rispetto alla modalità mensile.

Per famiglie o piccoli gruppi, Incogni propone il piano Family, che permette di proteggere fino a cinque identità digitali attraverso un unico abbonamento. Include tutte le funzionalità di rimozione automatizzata del piano Standard, unite alla gestione centralizzata degli account. Il prezzo è di 25,98€ al mese, oppure 11,69€ al mese con fatturazione annuale, diventando così un’opzione interessante per chi desidera ampliare la protezione a più membri della famiglia.

Il piano più completo è Family Unlimited, che unisce i vantaggi del piano Unlimited alle funzionalità multiutente del piano Family. Offre la rimozione personalizzata dei dati da oltre 2.000 siti aggiuntivi, richieste illimitate, supporto telefonico dedicato e gestione condivisa per un massimo di cinque utenti. Il costo mensile è di 39,98€, mentre l’abbonamento annuale riduce la spesa a 17,99€ al mese, rappresentando la soluzione più avanzata per chi vuole la massima copertura possibile.

Tutti i piani sono coperti da una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, che consente di provare il servizio senza rischi. Questa flessibilità rende Incogni una scelta competitiva nel panorama dei servizi di data removal, soprattutto considerando l’ampiezza della copertura offerta e l’automazione del processo di cancellazione dai principali data broker internazionali.

La nostra esperienza: risultati concreti dopo l'attivazione

Durante il nostro test, Incogni ha inviato automaticamente 187 richieste di cancellazione a diversi data broker. Dopo diverse settimane, ben 186 richieste risultavano completate, mentre solo una è rimasta in attesa di elaborazione. Alcuni broker hanno dichiarato che i nostri dati non erano presenti nei loro database, mentre altri hanno confermato la rimozione effettiva.

Un dato interessante riguarda l’effettiva riduzione delle comunicazioni indesiderate: nelle settimane successive all’attivazione, abbiamo notato un calo tangibile di e-mail promozionali e telefonate di marketing, confermando che la rimozione ha prodotto un impatto diretto sulla nostra esposizione digitale.

Va sottolineato che i tempi possono variare, a seconda della prontezza con cui i broker rispondono alle richieste. Alcuni operatori rispondono in poche ore, altri impiegano settimane. Incogni, da parte sua, mantiene attive le richieste e invia follow-up ogni 90 giorni, per garantire che i dati non vengano nuovamente acquisiti.

Incogni: quali sono i possibili miglioramenti?

Sebbene Incogni si sia dimostrato efficace e affidabile, è opportuno segnalare alcuni limiti strutturali. Innanzitutto, il servizio è disponibile solo in lingua inglese. Anche se l’interfaccia è semplice e ben progettata, la mancanza della localizzazione in italiano potrebbe rappresentare un ostacolo per alcuni utenti.

In secondo luogo, pur offrendo una dashboard funzionale, il livello di dettaglio dei report potrebbe essere migliorato. Sarebbe utile, ad esempio, poter visualizzare quali dati sono stati effettivamente rimossi, o avere accesso a copie delle risposte dei broker. Inoltre, l’assenza di una chat in tempo reale o di un supporto telefonico limita le possibilità di assistenza diretta.

Infine, rispetto ad alcuni concorrenti come DeleteMe o Privacy Bee, Incogni non offre funzionalità extra come il monitoraggio del dark web o il controllo dei leak di password. Tuttavia, è bene sottolineare che questi servizi hanno costi decisamente più elevati e richiedono spesso un’interazione manuale costante.

Conviene davvero usare Incogni?

Alla luce della nostra esperienza diretta e delle analisi effettuate, possiamo affermare che Incogni rappresenta una delle migliori soluzioni attualmente disponibili per la rimozione automatizzata dei dati personali online. Il servizio è affidabile, conveniente e in continua evoluzione, capace di coprire una vasta gamma di broker e di garantire risultati concreti in tempi ragionevoli.

Pur con qualche area da migliorare – in particolare l’accessibilità linguistica e la ricchezza dei report – Incogni si distingue per la facilità d’uso, il buon rapporto qualità-prezzo e la serietà del supporto legale offerto. È una scelta consigliata per chiunque voglia recuperare il controllo sulla propria identità digitale, con il minimo sforzo e in totale sicurezza.

Per chi desidera ridurre l’esposizione ai data broker, limitare lo spam e difendere la propria privacy senza ricorrere a uno studio legale, Incogni è una scelta intelligente e moderna, perfettamente in linea con le esigenze moderne.

Clicca qui per sottoscrivere Incogni