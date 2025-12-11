Avatar di Ospite RPG_Boss #349 0
0
Chi ti vuole spiare, ti spia comunque. Questi software tipo Incongni sono stati creati dagli stessi che utilizzzano i tuoi dati, così oltre che invadere la tua privacy, ti rubano pure denaro! Meditate gente, meditate...
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Node Pro #239 0
0
186 su 187 non è male come risultato
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Go Master #836 0
0
ma se uno non parla inglese come fa? poi magari è pure una persona anziana che vorrebbe proteggere i suoi dati
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Ruby_King #225 0
0
186 su 187 non è male come risultato
è tutto finto non fanno nulla
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Pro_Agent #494 0
0
interessante però alla fine chi ci garantisce che incogni stesso non tenga una copia di tutto
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite ML Ninja #157 0
0
Chi ti vuole spiare, ti spia comunque. Questi software tipo Incongni sono stati creati dagli stessi che utilizzzano i tuoi dati, così oltre che invadere la tua privacy, ti rubano pure denaro! Meditate gente, meditate...
Perfettamente in accordo! L''unico modo per tutelare la privacy è non dare i propri dati e/o utilizzare sistemi che li richiedono.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.