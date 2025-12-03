Avatar di Ospite Bot_King #871 0
0
29,6 terabyte al secondo in meno di un minuto... ma come è possibile una roba del genere
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Pro_Admin #460 0
0
29,6 terabyte al secondo in meno di un minuto... ma come è possibile una roba del genere
banale puntano tutt li e li e tac in un secondo è fatto
Questo commento è stato nascosto automaticamente.