Intel Arrow Lake è ufficiale: caratteristiche e prezzi dei nuovi Core Ultra 200S

Intel ha finalmente annunciato ufficiale i nuovi processori Arrow Lake, che saranno identificati come Intel Core Ultra 200S. La gamma introduce miglioramenti significativi in diversi ambiti, dalle prestazioni all’efficienza energetica, passando per le funzionalità IA grazie alla presenza di una NPU dedicata. Un po’ com’è stato per Lunar Lake, anche Arrow Lake si concentra soprattutto sull’efficienza, con una importante riduzione dei consumi energetici, ma non per questo rinuncia alle prestazioni, che rimangono decisamente interessanti.

Le nuove architetture

I processori Intel Core Ultra 200S vantano nuove architetture sia per i P-Core che per gli E-Core, rispettivamente Lion Cove e Skymont. Sono le stesse usate per Lunar Lake e portano miglioramenti degni di nota, sia nelle prestazioni che nell’efficienza energetica.

Lion Cove, la nuova architettura dei P-Core, offre infatti un aumento del 9% dell’IPC rispetto a Raptor Cove, grazie a novità quali uno scheduler più ampio, un sistema di predizione 8 volte più grande, un controllo della frequenza più fine (con step di 16,67MHz) e fino a 36MB di cache. Dal canto suo, Skymont fa un enorme balzo in avanti rispetto a Gracemont: L’IPC aumenta del 32%, offrendo prestazioni molto vicine a quelle dei P-Core di passata generazione, mantenendo allo stesso tempo un’efficienza energetica invidiabile.

Questi miglioramenti si traducono in prestazioni superiori rispetto alla passata generazione in quasi tutti gli ambiti, nonostante la totale assenza dell’HyperThreading, che offre un certo vantaggio nelle applicazioni multi-thread. Il nuovo top di gamma Core Ultra 9 285K, dotato di 24 core (8 P-Core + 16 E-Core) e 24 thread, vanta nelle applicazioni di calcolo un aumento medio del 15% delle prestazioni multi-thread rispetto al Core i9-14900K, mentre supera del 13% l’AMD Ryzen 9 9950X.

Efficienza energetica e prestazioni per watt

Uno dei principali obiettivi della gamma Arrow Lake è migliorare l'efficienza energetica e, stando ai dati diffusi, si può dire che Intel abbia superato le aspettative. I nuovi processori Core Ultra 200S sono in grado di offrire le stesse prestazioni di Raptor Lake Refresh, ma consumando fino al 50% in meno di energia. In alcuni scenari, specialmente con software che usano pochi thread, si registrano consumi anche il 58% inferiori, grazie all’incredibile efficienza delle nuove architetture e al nuovo sistema di gestione energetica basato su intelligenza artificiale. Inoltre, Arrow Lake offre un'ottima scalabilità, offrendo praticamente le stesse prestazioni anche a TDP ridotto.

Il risparmio si vede anche nel gaming: il Core Ultra 9 285K ha dimostrato di estremamente efficiente, mantenendo praticamente le stesse prestazioni della generazione precedente con un consumo energetico fino a 165 W più basso. Questa riduzione nei consumi si traduce anche in temperature medie più basse, che arrivano anche a 10°C in meno durante le sessioni di gioco.

Prestazioni nei giochi

Parlando proprio di videogiochi, Intel si è sforzata parecchio per evitare che i miglioramenti all’efficienza energetica influissero negativamente sulle performance in questo ambito. Intel ha condiviso dei test dove vediamo il Core Ultra 9 285K a confronto con il Core i9-14900K e, sebbene in alcuni giochi il vecchio chip sia più performante, vediamo che in altri ha la meglio la soluzione Arrow Lake, mentre nella maggior parte dei titoli le prestazioni sono le stesse.

Secondo i dati di Intel, in media Arrow Lake è il 5% più lento nei giochi. È fondamentale sottolineare però che i nuovi processori offrono queste performance consumando molto meno: per farvi qualche esempio, in Assassin’s Creed Mirage le prestazioni sono praticamente identiche (il Core Ultra 9 285K fa solo 3 FPS in meno), ma Arrow Lake consuma 80W in meno; in Warhammer Space Marines 2, il Core Ultra 9 285K è il 4% più veloce e consuma la bellezza di 165 watt in meno. In generale, a fronte di un leggero calo prestazionale medio, Arrow Lake consuma mediamente 73 watt in meno rispetto a Raptor Lake Refresh nei giochi.

C’è una NPU

Un’altra delle novità dei Core Ultra 200S è l'integrazione di una NPU, o Neural Processing Unit. Offre una potenza di 13 TOPS, decisamente meno dei 45 TOPS della NPU presente in Lunar Lake, ma più che sufficienti per gestire le funzionalità di IA che vengono normalmente eseguite su un computer desktop senza affidarsi alla scheda grafica.

Secondo quanto condiviso da Intel, grazie alla NPU è possibile avere prestazioni IA fino al 50% più veloci rispetto al Ryzen 9 9950X in software come Audacity, Adobe Lightroom Classic, Topaz Video AI, Adobe Premiere Pro e altri programmi professionali che sfruttano l’intelligenza artificiale per alcune delle loro funzionalità, come la soppressione del rumore dinamica (Audacity), o l’Auto Reframe (Premiere Pro).

Novità anche per l’overclock

Sul fronte dell'overclocking, Intel ha introdotto una serie di nuove funzionalità che permettono un controllo più granulare della frequenza dei core, che ora cambia a step di 16,67MHz, e una gestione del voltaggio più precisa. Queste novità si traducono in una maggior flessibilità, che permette sia agli overclocker professionisti che agli appassionati di spingere al massimo le prestazioni del proprio chip Core Ultra 200S.

Il nuovo chipset serie 800

Insieme ai processori Intel Core Ultra 200S arriva anche un nuovo chipset, che introduce diverse novità oltre al nuovo socket LGA1851. Ci sono 24 linee PCIe 4.0, supporto a un massimo di 10 USB 3.2 (5 da 20Gbps, 10 da 10Gbps o 10 da 5 Gbps) e di 14 USB 2.0, oltre a 8 porte SATA 3. Combinato alla CPU, i sistemi Arrow Lake sono in grado di offrire 48 linee PCIe totali, 20 delle quali PCIe 5.0 (provenienti dal processore).

In termini di connettività, oltre a Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4 e Bluetooth 5.3 integrati, è possibile sfruttare Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e Thunderbolt 5, gli standard più recenti per connessioni senza compromessi, sia senza fili che via cavo.

La lineup completa e i prezzi di Arrow Lake

La gamma Core Ultra 200S debutterà sul mercato il prossimo 24 ottobre con cinque modelli: un Core Ultra 9, due Core Ultra 7 e due Core Ultra 5, differenziati dalla presenza o meno della grafica integrata. Qui sotto vi lasciamo un'immagine riepilogativa con le specifiche tecniche dettagliate dei diversi processori.

Non conosciamo ancora le cifre in euro per il nostro paese, ma i prezzi in dollari sono gli stessi della 14° generazione, con il top di gamma Core Ultra 9 285K che costerà 589 dollari. Senza dubbio una buona notizia per gli appassionati, dato che, salvo sorprese dell’ultimo minuto, i nuovi processori debutteranno allo stesso prezzo dei precedenti, senza rincari di sorta.