In un recente aggiornamento pubblicato su Igor’s Lab, sono state svelate informazioni dettagliate sull’attesissimo socket Intel LGA 1851. Questo nuovo socket è stato progettato per supportare le CPU desktop Arrow Lake-S di prossima generazione e promette interessanti progressi in termini di prestazioni.

Fonte: Igor's Lab

Simile al suo predecessore, il socket Intel LGA 1851 include tuttavia alcuni aggiornamenti degni di nota. Il cambiamento più significativo riguarda il numero di pad di contatto, che è stato aumentato da 1700 a 1851. Si tratta di un aumento del 9%, che si traduce in una migliore connettività e in maggiori capacità di trasferimento dati. Le dimensioni del socket sono rimaste invariate: 37,5 mm x 45 mm.

Fonte: Igor's Lab

Uno dei problemi principali della generazione precedente era il contatto tra il dissipatore di calore integrato (IHS) e il dissipatore della CPU. Intel sembra aver preso provvedimenti per risolvere questo problema con le CPU Arrow Lake-S Desktop. Sebbene l’altezza Z, ovvero la distanza tra la parte superiore della scheda madre e la parte superiore dell’IHS della CPU, rimanga relativamente invariata, potrebbero essere necessari piccoli aggiustamenti. Queste regolazioni potrebbero essere facilmente gestite utilizzando delle rondelle, anche se non è detto che ciò avvenga dato che il contatto corretto tra l’IHS e il dissipatore della CPU è stato uno dei principali punti di preoccupazione quando Intel ha lanciato le sue CPU Alder Lake. I nuovi processori sembrano richiedere un aumento della pressione per un raffreddamento ottimale (923N rispetto ai precedenti 489,5N).

Fonte: Igor's Lab

Igor rivela che Intel ha già condiviso con vari produttori, compresi i produttori di dissipatori per CPU e AIO, documenti completi che illustrano le modifiche apportate alle CPU per desktop Arrow Lake-S e alle piattaforme con socket LGA 1851. Questo preavviso consente agli OEM e ai produttori di avere tutto il tempo necessario per sviluppare nuovi prodotti e fornire supporto a quelli esistenti, come i kit di montaggio, se necessario.

Fonte: Igor's Lab

L’introduzione delle CPU desktop Intel Arrow Lake-S e del nuovo socket LGA 1851 è dovuta alla necessità di recuperare il ritardo rispetto alle impressionanti capacità di I/O di AMD. Sebbene le piattaforme Intel delle serie 600 e 700 offrano un’ampia gamma di funzionalità di I/O, sono ancora indietro nel reparto SSD. Al contrario, la piattaforma AM5 di AMD supporta pienamente le unità SSD di quinta generazione, con linee CPU dedicate e progettate appositamente per i dispositivi di archiviazione più recenti. Le attuali schede madri di Intel richiedono la biforcazione delle linee Gen 5 dalla grafica PCIe x16 per poter supportare la Gen 5, una limitazione che Intel intende superare con le sue prossime schede madri della serie 800.

Le CPU Arrow Lake-S Desktop saranno dotate di linee Gen 5 x4 dedicate per le unità SSD, oltre alle linee Gen 4 x4 standard, garantendo prestazioni di archiviazione superiori. Previsti per la fine del 2024, questi processori richiederanno schede madri dotate di socket LGA 1851 che rientreranno nella serie 800.