Intel Arrow Lake, sono questi i primi modelli desktop?

Intel si appresta a lanciare sul mercato la sua nuova linea di CPU denominata Core Ultra 200 "Arrow Lake-S". Secondo le informazioni diffuse da OneRaichu su X, Intel avrebbe in programma di introdurre inizialmente sei varianti di queste CPU, per poi espandere l'offerta nei mesi successivi con ulteriori configurazioni.

Le nuove CPU, che rappresentano un salto generazionale rispetto ai modelli precedenti, si basano su di un'architettura innovativa che combina i nuovi P-Core ed E-Core.

La famiglia di processori desktop Intel Arrow Lake-S "Core Ultra 200 Unlocked" si rivelerà estremamente diversificata, includendo modelli di punta come il Core Ultra 9 285K, che succede all'Intel Core i9-14900K, il Core Ultra 7 265K, erede dell'Intel Core i7-14700K, e il Core Ultra 5 245K, successore dell'Intel Core i5-14600K.

Questa linea sarà ulteriormente ampliata da tre varianti Non-K, offrendo così opzioni sia per gli utenti che ricercano le massime prestazioni possibili sia per quelli con esigenze più moderate.

Sebbene la nomenclatura specifica non fornisca dettagli precisi sul numero di core, si ipotizza che il modello di punta, il Core Ultra 9 285K, possa vantare fino a 24 core.

Seguirebbe il Core Ultra 7 265K con una possibile configurazione di 20 core e, infine, il Core Ultra 5 245K con 14 core. Queste speculazioni suggeriscono configurazioni diverse per i modelli top di gamma (8+16 core per i Core Ultra 9 e Core Ultra 7) e per quelli più accessibili (6+8 core per il Core Ultra 5).

Da notare che Intel si avvarrà delle nuove architetture Lion Cove per i P-Core e Skymont per gli E-Core nei suoi processori Arrow Lake-S. Un dettaglio interessante è che il Core Ultra 240F sembra già fare uso di entrambi i dies 8+16 e 6+8 nelle configurazioni H0 e C0, suggerendo la versatilità della linea Core Ultra 200 nel coprire diversi segmenti di mercato.

Guardando al futuro, Intel ha già delineato alcune delle caratteristiche chiave della gamma Arrow Lake-S, tra cui l'uso esclusivo della memoria DDR5 (senza supporto per DDR4), compatibilità con le nuove schede madri serie 800, un aumento delle linee PCIe Gen 5.0 attraverso CPU e PCH, e l'adozione del socket LGA 1851 con una pianificazione che si estende fino al 2026.

Queste CPU integreranno anche iGPU Alchemist e non offriranno il supporto all'Hyper-Threading, una scelta che sarà interessante valutare in termini di prestazioni.

L'attesa per il lancio delle CPU Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake-S" è alta, con una presentazione ufficiale prevista durante il Computex 2024 all'inizio di giugno. Questo lancio significa non solo l'arrivo di tecnologie avanzate nel settore desktop da parte di Intel ma anche l'inizio di una nuova competizione con AMD, che si prevede risponderà con una serie novità nella seconda metà dell'anno.

Le specifiche definitive dei processori, incluso il numero esatto di core, le frequenze di clock e il TDP, restano al momento un'incognita, mantenendo alta l'attenzione e le aspettative nei confronti di questa nuova generazioni di processori.