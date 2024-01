I prossimi processori Intel perderanno una funzionalità storica?

Alcuni documenti trapelati farebbero luce sui prossimi processori Intel Arrow Lake-S, fornendo informazioni sulla roadmap delle CPU desktop dell'azienda. I documenti trapelati, attribuiti al noto leaker di hardware @YuuKi_AnS e successivamente ripubblicati da VideoCardz, suggeriscono che Arrow Lake-S non vedrà un aumento del numero di core rispetto agli attuali processori Core di 14a generazione Raptor Lake Refresh.

Ancora più intrigante è l'assenza dell'Hyperthreading nella linea Arrow Lake-S, che si discosta dalla strategia consolidata di Intel per i processori. Sebbene la fonte abbia un curriculum affidabile, è fondamentale notare che queste specifiche trapelate si riferiscono ai chip "pre-alpha", soggetti a potenziali modifiche.

Secondo i documenti trapelati, Intel prevede di offrire tre varianti di Arrow Lake-S, con un mix di core ad alte prestazioni (P) ed efficienza (E). Le configurazioni includono 8P + 16E core, 6P + 16E core e 6P + 8E core. Ciò indica che, nonostante il mantenimento del numero di core, Intel potrebbe introdurre ottimizzazioni nella loro distribuzione per migliorare l'efficienza.

La fuga di notizie suggerisce anche un cambiamento nell'approccio di Intel ai core P, con il possibile abbandono dell'Hyperthreading, come suggerito da indiscrezioni di lunga data. Tuttavia, questi dettagli devono essere presi con cautela, considerando che i documenti menzionano la disabilitazione dei core P nel BIOS a causa di problemi di inizializzazione.

I processori Arrow Lake dovrebbero sfruttare una nuova microarchitettura e il supporto a memorie DDR5-6400, dando l'addio al supporto DDR4. Il passaggio alla tecnologia di processo 20A di Intel (classe 2nm) promette progressi in termini di consumo energetico, prestazioni e densità di transistor, grazie ai RibbonFET gate-all-around e alla rete di alimentazione posteriore PowerVia.

In particolare, i processori Arrow Lake-S supporteranno 16 linee PCIe per le schede grafiche e due linee x4 per le unità SSD. La piattaforma include anche l'uscita DisplayPort a velocità UHB20 e i connettori Thunderbolt 4, a condizione che la scheda madre sia dotata di un appropriato rettificatore Hayden Bridge.

Sul fronte del chipset, il controller hub della piattaforma Intel serie 800 vanta un ampio supporto per NVMe, SATA, PCIe e USB 3.2 Gen2x2, garantendo una gamma completa di opzioni di connettività.