Intel Core Ultra 200, nuove varianti Arrow Lake da 65W e 35W in arrivo

Intel si prepara a espandere la sua linea di processori desktop Arrow Lake con l'introduzione di nuove varianti a basso consumo energetico. Le nuove CPU Core Ultra 9 285 e 9 285T, con TDP rispettivamente di 65W e 35W, promettono prestazioni elevate con un occhio di riguardo all'efficienza energetica.

Le nuove CPU Core Ultra 9 285 e 9 285T sono basate sulla stessa architettura dei modelli di punta Core Ultra 9 285K, ma offrono frequenze di clock leggermente inferiori e un TDP significativamente ridotto. Il Core Ultra 9 285 ha un clock di base di 2,5GHz sui P-Core e un TDP di 65W, mentre il Core Ultra 9 285T ha un clock di base di 1,4GHz sui P-Core e un TDP di soli 35W.

Queste CPU sono destinate a sistemi All-in-One, PC desktop embedded e business-oriented, dove l'efficienza energetica è un fattore cruciale. Nonostante il TDP ridotto, le nuove CPU promettono comunque prestazioni elevate, grazie all'architettura Arrow Lake e al supporto per le ultime tecnologie, come le memorie DDR5 e i bus PCIe 5.0.

Oltre alle nuove varianti Core Ultra 9 285 e 9 285T, Intel ha in programma di lanciare altre SKU per la famiglia Core Ultra 200. Tra queste, ci sono tre varianti del Core Ultra 7 265 (con e senza GPU integrata) e un Core Ultra 5 225.

Si prevede che la gamma Core Ultra 200 si espanderà da cinque a sedici varianti, offrendo una vasta scelta per diverse esigenze e fasce di prezzo. Le nuove CPU saranno presentate ufficialmente al CES 2025, insieme alle schede madri B860 più economiche.

Le nuove CPU Core Ultra 9 285 e 9 285T rappresentano un passo importante per Intel nella sua strategia di offrire processori ad alte prestazioni e basso consumo energetico. Con l'architettura Arrow Lake, Intel punta a migliorare ulteriormente l'efficienza energetica e le prestazioni dei suoi processori, per soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione.

L'arrivo delle nuove CPU Core Ultra 9 285 e 9 285T amplia la scelta per gli utenti che cercano prestazioni elevate e basso consumo energetico. Con l'espansione della famiglia Core Ultra 200, Intel vuole tornare a dominare il mercato dei processori desktop, offrendo una vasta gamma di soluzioni per diverse esigenze e budget.