Intel: CPU senza grafica integrata anche in futuro. Ritoccato il listino

Intel afferma che le CPU senza grafica integrata attiva avranno spazio anche in futuro nella sua gamma. L'azienda rivede il listino.

Sembra proprio che i processori con grafica integrata disabilitata troveranno spazio anche in futuro nella gamma di CPU Intel Core.

L’azienda ha annunciato che s’impegna a realizzare anche in futuro soluzioni F e KF (F = senza grafica integrata abilitata; KF = con moltiplicatore sbloccato ma iGPU disabilitata), in affiancamento alle classiche CPU con GPU integrata attiva.

Non si è trattato quindi solo di un’iniziativa temporanea come pensavano molti appassionati, ma di un’opportunità colta dall’azienda per rivedere la propria offerta e i relativi prezzi.

Intel ha ravvisato una discreta domanda di CPU con grafica integrata disabilitata, anche perché nelle ultime settimane – come illustrato dalla nostra guida – si tratta dei modelli con il miglior rapporto prezzo / prestazioni e quindi più gettonati dagli utenti.

A ogni modo l’azienda ha rivisto anche il listino di queste CPU, anche se rispetto a poche ore fa effettivamente lo sconto riguarda solo 9600KF e 9350KF, che scendono da 262 e 173 rispettivamente fino a 237 e 148 dollari.