Intel saluta lo smart working: 4 giorni in ufficio obbligatori

Intel sta preparando un importante cambiamento nella propria politica di lavoro, stringendo le maglie sulla presenza in ufficio dei dipendenti.

L'azienda di semiconduttori ha annunciato che, a partire dal 1° settembre, richiederà ai propri collaboratori di lavorare in sede quattro giorni a settimana, eliminando di fatto la flessibilità attualmente concessa che permetteva due giorni di lavoro da remoto. La decisione arriva in un momento delicato per l'azienda, che secondo indiscrezioni starebbe pianificando un taglio del personale che potrebbe raggiungere il 20% della forza lavoro.

Durante la conference call sui risultati del primo trimestre 2025, il CEO Lip-Bu Tan ha motivato questa inversione di rotta citando un'adesione "irregolare nella migliore delle ipotesi" all'attuale politica ibrida. "Credo fermamente che i nostri siti debbano essere centri vibranti di collaborazione che riflettano la nostra cultura in azione", ha dichiarato Tan durante la chiamata con gli investitori. Il CEO ha sottolineato come la presenza fisica favorisca discussioni più coinvolgenti e produttive, acceleri i processi decisionali e rafforzi le connessioni tra colleghi.

Il management di Intel ha precisato che i dettagli specifici per ciascuna sede verranno comunicati dalle leadership locali, che raccoglieranno anche feedback dai dipendenti su come creare la migliore esperienza possibile all'interno degli uffici. La nuova direttiva rappresenta un chiaro segnale di allineamento con altre grandi aziende tecnologiche che hanno recentemente rivisto le proprie politiche sul lavoro remoto.

Intel non è infatti la prima big tech a richiamare i dipendenti in ufficio nell'ultimo periodo. Amazon ha fatto notizia nel 2024 quando il CEO Andy Jassy ha imposto ai dipendenti corporate di tornare in sede cinque giorni a settimana, mentre Salesforce ha implementato una politica di quattro giorni lo scorso ottobre. Anche Apple si è mossa in questa direzione, adottando un modello ibrido già nel 2022.

Nonostante la tendenza crescente al ritorno in ufficio, le evidenze scientifiche sull'effettivo miglioramento della produttività legato alla presenza fisica rimangono contrastanti. Diverse ricerche hanno anzi dimostrato come questi mandati di rientro impattino negativamente sulla soddisfazione dei dipendenti, creando potenziali tensioni all'interno delle organizzazioni. Sarà così anche per Intel?