Intel: la Cina è indietro di 10 anni e ci resterà

Durante il World Economic Forum a Davos, in Svizzera, il CEO di Intel Pat Gelsinger ha discusso dell'impatto delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti, dal Giappone e dai Paesi Bassi sul settore della produzione di semiconduttori in Cina. Gelsinger ritiene che queste sanzioni stiano impedendo il progresso della Cina oltre la tecnologia a 7nm e che, nonostante la potenza asiatica sia continuamente al lavoro per potenziare le proprie capacità, rimarrà circa un decennio indietro rispetto all’industria globale dei semiconduttori.

"Le politiche di esportazione che sono state recentemente implementate, abbiamo visto quelle olandesi, le politiche degli Stati Uniti, le politiche giapponesi, in qualche modo hanno stabilito un limite nella gamma da 10 a 7nm per l'industria dei semiconduttori cinese," ha dichiarato Gelsinger. "Stiamo gareggiando per scendere al di sotto dei 2nm e poi 1,5nm, e sai, non vediamo una fine a questa corsa."

Allo stato attuale, la principale fonderia cinese, SMIC, vanta una tecnologia di processo di classe 7nm, in ritardo rispetto a TSMC e Samsung di circa cinque anni e mezzo. Allo stesso modo, la Shanghai Huali Microelectronics Corp. (HLMC) ha iniziato la produzione sperimentale di chip basati sulla tecnologia di fabbricazione a 14nm FinFET nel 2020, ponendoli quindi in ritardo di nove o dieci anni rispetto a TSMC.

Nonostante questi progressi, sia SMIC che HLMC dipendono da macchinari e materie prime provenienti dai Paesi Bassi, dal Giappone, dalla Corea del Sud, da Taiwan e dagli Stati Uniti. Non poter accedere a questi elementi, essenziali nel processo di produzione, implica che la Cina è costretta a sviluppare attrezzature di fabbricazione e raffinazione per la produzione di chip all’avanguardia.

"Non è che la Cina smetterà di innovare, ma questa è un'industria altamente interconnessa", ha spiegato Gelsinger. "Gli specchi di Zeiss, i macchinari di ASML, le sostanze chimiche e le resine in Giappone, la produzione di maschere di Intel. Tutto questo insieme, penso che sia un divario di 10 anni, e penso che sia un divario sostenibile con le politiche di esportazione che sono state messe in atto."

È difficile prevedere se la Cina, tagliata fuori dagli strumenti più avanzati, sia in grado di affrontare da sola le sfide che ha di fronte; Gelsinger suggerisce che le aziende cinesi potrebbero sfruttare l’ingegneria inversa per copiare le attrezzature che non possono importare e colmare il divario, ma il CEO sostiene anche che non è un approccio sostenibile nel lungo periodo.