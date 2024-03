Intel, la fabbrica tedesca sorgerà su tombe di 6.000 anni fa?

Degli archeologi tedeschi hanno fatto una scoperta sorprendente sul sito della futura fabbrica di chip di Intel in Germania: due tumuli funerari preistorici risalenti a circa 6.000 anni fa.

Questa scoperta è avvenuta durante i preparativi per lo sviluppo del sito industriale di 300 ettari. Le camere monumentali in legno contenevano resti umani e animali, rivelando un prezioso tesoro di storia antica nella regione.

Intel ha recentemente posticipato a "data da destinarsi" i progetti per le sue fabbriche in Italia e in Francia

Il comunicato stampa dell'Ufficio per la Gestione del Patrimonio e l'Archeologia della Sassonia-Anhalt non menziona eventuali ritardi nella costruzione della fabbrica di chip, nonostante le scoperte archeologiche possano spesso causare interruzioni significative nei progetti di costruzione. Le ricerche e gli scavi sono iniziati l'anno precedente e dovrebbero concludersi entro aprile di quest'anno.

Le immagini dell'area di scavo mostrano chiaramente resti umani e animali. Le camere funerarie, costruite dal popolo Baalberg circa 6.000 anni fa, sono lunghe rispettivamente 20 e 30 metri e distano 200 metri l'una dall'altra. Si pensa che un corridoio tra i tumuli sia stato utilizzato per processioni rituali durante la Cultura della Anfora Globulare (3300-2800 a.C.).

Gli archeologi hanno anche scoperto evidenza di una "tomba di carro", una sepoltura neolitica caratterizzata da una persona sepolta davanti a un carro e agli animali che lo trainavano.

Intel

Nonostante la spettacolarità delle scoperte, non è stata una sorpresa trovare antiche sepolture nell'area pianificata per l'industria. I tumuli funerari costituivano una collina chiamata Eulenberg, confermando che queste caratteristiche geografiche uniformi sono spesso il risultato dell'attività umana.

Intel prevede di inaugurare la Fab 29 in Germania nel quarto trimestre del 2027, e il sito potrebbe diventare il più grande, e importante, del colosso dei chip in Europa. Nonostante le potenziali preoccupazioni sui ritardi nella costruzione dovuti alle scoperte archeologiche, Intel non ha ancora fornito commenti in merito.

Questa scoperta offre uno sguardo affascinante nella storia antica, ma solleva anche domande sulla possibile influenza sulle operazioni industriali future. Resta da vedere come Intel affronterà le implicazioni di questa scoperta mentre avanza con i suoi piani di sviluppo del sito.